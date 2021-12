Nouvelles du SNP: l’Écosse gémit qu’elle veut PLUS d’argent de Westminster malgré une distribution d’argent record | Royaume-Uni | Nouvelles

Malgré le financement record, la ministre des Finances du SNP, Kate Forbes, s’apprête à dévoiler son propre budget la semaine prochaine et a affirmé qu’il s’inscrivait dans un « contexte fiscal difficile ». Elle a également insisté sur le fait que le gouvernement britannique a décidé de réduire les dépenses quotidiennes. Mme Forbes a déclaré: « Dans un contexte budgétaire difficile en raison de la décision du gouvernement britannique de réduire les dépenses quotidiennes de l’Écosse en supprimant le financement Covid en cours, malgré les impacts persistants de la pandémie.

« Le budget que je présenterai jeudi permettra au gouvernement écossais de tenir sa promesse de construire une Écosse plus juste et plus verte.

« C’est notre impératif social, économique et environnemental.

« Bien que la pandémie ait pu définir nos vies ces derniers temps, le gouvernement écossais est déterminé à ne pas définir notre avenir.

« Le budget écossais 2022-2023 que je présenterai jeudi est un autre tremplin vers un avenir plus juste, plus vert et plus prospère. »

Malgré les commentaires de Mme Forbes, le nouveau plan de financement du chancelier pour l’Écosse est le plus important règlement de financement annuel depuis le début de la décentralisation il y a 20 ans.

En effet, M. Sunak a affirmé que l’Écosse recevrait 4,6 milliards de livres sterling supplémentaires par an dans le cadre de l’examen du budget et des dépenses en octobre.

En réponse à Mme Forbes, le Parti travailliste écossais a appelé à un examen de la manière dont l’argent du budget est dépensé.

Le porte-parole des finances du parti, Daniel Johnson, a appelé à un examen qui, « ligne par ligne », indique où est dépensé l’argent public.

« Nous avons besoin d’une image claire de ce que nous essayons de réaliser – et si cela fonctionne.

« La transparence et l’efficacité doivent être au cœur de notre relance économique.

« Les jours de la pensée à court terme doivent prendre fin. »

Le nouveau financement annoncé en octobre représentait une augmentation de 2,4 % du budget du gouvernement écossais chaque année.

Plus précisément, le gouvernement écossais recevra 126 £ par personne contre 100 £ par personne en Angleterre.

Huit projets au nord de la frontière recevront également 172 millions de livres sterling du Leveling Up Fund.