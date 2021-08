Nouvelles du SNP: les Britanniques FURIEUX à propos d’un accord vert et d’une nouvelle menace de verrouillage | Politique | Nouvelles

in

La semaine dernière, Nicola Sturgeon a annoncé un accord de partage du pouvoir avec le Parti vert. L’accord a été conclu afin de donner au SNP une majorité commune à Holyrood après avoir raté la marque d’un siège en mai. En annonçant l’accord, le SNP et les Verts se sont engagés à organiser un référendum sur l’indépendance dans les cinq prochaines années.

Le groupe a cependant insisté sur le fait qu’il souhaitait organiser un deuxième vote d’ici la fin de 2023.

Cela survient alors que Mme Sturgeon a également mis en garde contre la réintroduction des mesures Covid en raison de l’augmentation des cas au nord de la frontière.

Pour cette raison, les lecteurs d’Express.co.uk se sont déchaînés contre Mme Sturgeon.

Un lecteur d’Express.co.uk a déclaré : « Je soupçonne que la cause de l’indépendance a probablement un nombre de fidèles fidèles de 25 à 30 % au maximum.

“Cependant, ne pensez pas que cela arrêtera les fanatiques du SNP.

“Ils réduiront l’âge du vote aux élèves de maternelle et ouvriront la franchise aux animaux domestiques, cela leur fait franchir la ligne.”

Un deuxième a déclaré : « A échoué en tant qu’avocat pour incompétence, a échoué le peuple écossais en tant qu’incompétent.

“Un modèle clair se développe.”

Avec les sept sièges des MSP verts, les deux ont désormais la majorité à Holyrood et peuvent poursuivre les espoirs de Mme Sturgeon de briser le Royaume-Uni.

Commentant l’accord, Mme Sturgeon a déclaré : « L’esprit de coopération et de recherche de consensus est tout à fait conforme aux principes fondateurs de notre Parlement écossais.

“Nous ne sommes pas d’accord sur tout mais nous sortons de nos zones de confort pour nous concentrer sur ce sur quoi nous sommes d’accord.”

Mercredi, Mme Sturgeon a refusé d’exclure la réimposition des restrictions de Covid en raison de l’augmentation du nombre de cas.

Au total, 4.323 nouveaux cas ont été signalés mardi.

Ce chiffre est le plus élevé depuis la vague estivale de juillet où les cas ont atteint 4 234.

Elle a déclaré: “Les nouveaux cas en Écosse ont plus que doublé au cours de la semaine dernière, et c’est l’une des augmentations les plus marquées que nous ayons connues à tout moment pendant la pandémie

“Nous avons toujours su que les cas augmenteraient probablement à mesure que les restrictions s’assoupliraient, donc dans une certaine mesure, ce que nous voyons maintenant n’est pas tout à fait inattendu.

“Cela dit, l’ampleur de l’augmentation est toujours une véritable source de préoccupation.

“Si cette poussée continue et s’accélère et que nous commençons à voir des preuves d’une augmentation substantielle des maladies graves, nous ne pouvons pas complètement exclure de devoir réimposer certaines restrictions.

“Nous espérons ne pas le faire.”