Nouvelles du SNP : les Écossais bombardés de 500 000 tracts IndyRef2 de courrier indésirable le jour du vote 2014 | Politique | Nouvelles

Indyref2 : le coût de l’indépendance écossaise discuté par un expert

Le 18 septembre 2014 devait être le moment historique pour les ministres écossais nationalistes alors que le vote référendaire prévu de longue date arrivait. Mais on s’en souvient plutôt comme de leur date de déception après que 55,3 % des électeurs aient dit « non » à la séparation.

Dans le but d’obtenir le soutien d’un deuxième vote, le groupe Believe in Scotland a lancé hier sa campagne populaire pour l’indépendance écossaise menant à indyref2 avec une Journée nationale d’action pour l’indépendance.

Tout au long de la journée, les militants ont distribué jusqu’à 500 000 tracts ainsi que 50 000 journaux Open Minds.

Les militants ont également reçu plus de 100 000 badges, autocollants de voiture, tasses, cartes postales et copies de Scotland The Brief.

La journée a également vu un large éventail d’événements organisés par 110 groupes Yes dans tout le pays pour marquer le début de l’action Autumn for Indy de l’organisation.

Des militants de l’indépendance ont distribué des tracts aux portes et aux personnes à travers l’Écosse (Image: .)

Nicola Sturgeon a promis qu’un vote aurait lieu avant la fin de 2023 (Image: .)

Cela survient quelques semaines seulement après que Michael Russell, directeur de l’unité d’indépendance du SNP, a déclaré que leur livret de huit pages visant à promouvoir une Écosse indépendante avait été distribué dans des boîtes aux lettres de plusieurs circonscriptions à travers le pays.

Mais hier soir, les partis d’opposition ont exhorté le SNP et les organisations indépendantistes à cesser de bombarder les Écossais d’une « tournure de division » sur la promotion de la séparation.

Donald Cameron MSP, porte-parole de la Constitution conservatrice écossaise, a déclaré: «Le SNP et ses organisations de soutien continuent de mettre de côté les taux de Covid exorbitants en Écosse au profit de leur obsession pour l’indépendance.

«L’accent devrait être mis sur l’accélération de notre reprise économique, la remobilisation de notre NHS et la lutte contre le nombre record de décès liés à la drogue en Écosse.

La campagne pour l’indépendance a eu lieu toute la journée d’aujourd’hui (Image: .)

“Au lieu de cela, le SNP préférerait ignorer cela et continuer à bombarder les gens avec une tournure de division en fonction de leur poussée d’indépendance.”

Le porte-parole des finances des libéraux démocrates écossais, John Ferry, a déclaré: «La première ministre a donné le ton lorsqu’elle a trouvé le temps et l’espace pour annoncer une nouvelle législation sur l’indépendance à la veille de la deuxième vague meurtrière.

« Un an plus tard, nous avons des attentes record pour les ambulances, les opérations et les urgences, mais le gouvernement pense toujours qu’il est juste de mettre les fonctionnaires au travail sur un nouveau livre blanc.

“L’Ecosse a besoin d’espoir pour les patients, pour le climat, pour nos jeunes et nos entreprises, pas plus de promesses de lait et de miel de la part du Premier ministre et de ses militants indépendantistes.”

Le Scottish Lib Dems a déclaré que “l’Ecosse a besoin d’espoir pour les patients, pour le climat, pour nos jeunes” (Image: .)

Pamela Nash, directrice générale d’Ecosse à Union, a déclaré : “Aujourd’hui marque l’anniversaire du choix du peuple écossais de rester au Royaume-Uni.

“Ceux d’entre nous qui croient en l’Écosse savent qu’au Royaume-Uni, nous pouvons construire une reprise pour tout le monde, pas revenir en arrière avec la division et la réduction des dépenses de notre NHS avec la séparation.

“Mais les nationalistes n’arrêteront jamais leur campagne de division et négative, comme cela le montre, c’est pourquoi nous devons continuer à défendre le Royaume-Uni de manière positive et progressiste.”

Le premier ministre Nicola Sturgeon a déclaré que les plans d’un deuxième référendum auraient lieu avant la fin de 2023 en fonction de la situation de la pandémie de COVID-19.

Donald Cameron MSP, représentant de la Constitution des conservateurs écossais (Image: .)

Elle a déclaré aux partisans du SNP lors de la conférence du parti lundi que le moment de prendre une décision sur l’avenir de l’Écosse était “approchant”.

Le fondateur de Believe in Scotland, Gordon MacIntyre-Kemp, a déclaré: ” Le Royaume-Uni a la pire pension du monde développé, non pas parce que nous ne pouvons pas nous permettre de payer plus, mais parce que le gouvernement de Westminster a pris la décision politique de ne pas le faire.

”Il préfère délibérément maintenir les retraites à un bas niveau afin de forcer les personnes les plus riches à acheter des retraites privées et à dynamiser la ville de Londres, créant ainsi une pauvreté généralisée des retraités pour ceux qui ne peuvent pas payer des retraites privées.

”C’est formidable de voir le mouvement Yes répondre d’une manière sans précédent à notre Journée d’action pour l’indépendance afin d’envoyer le message clair que l’Écosse en a assez de la mauvaise gestion de Westminster.

« Nous avons besoin de notre indépendance si l’Écosse veut réaliser son incroyable potentiel. »

Un porte-parole du SNP a déclaré: “Les conservateurs et les travaillistes n’ont rien de positif à offrir au peuple écossais. Les membres du SNP ont présenté des arguments positifs pour que l’Écosse devienne un pays indépendant et l’importance d’organiser un référendum pour la reprise afin que nous puissions choisir une voie différente loin du gouvernement conservateur dirigé par l’austérité à Westminster.”