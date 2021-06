Nouvelles du SNP : les Écossais confrontés à un « taux d’imposition de 85 % » dans le cadre de la politique de libre revenu | Politique | Nouvelles

in

Le revenu universel de base supprime les “incitations”, selon un analyste

Le SNP a mis la politique dans son rapport de la Commission de justice sociale et d’équité et a déclaré qu’elle remplacerait toutes les formes de prestations ainsi qu’une pension d’État. Le rapport n’a pas indiqué combien coûterait la politique, qui comprend deux niveaux, haut et bas.

Le rapport disait : « Notre objectif est d’éradiquer la pauvreté en veillant à ce que tout le monde en Écosse atteigne le revenu minimum convenu.

« UBI est un moyen potentiel pour atteindre cet objectif. »

Mais le Fraser of Allander Institute, qui a calculé les chiffres d’un programme potentiel pour l’Écosse, a déclaré que le programme serait une “politique coûteuse”.

L’analyse, publiée par l’économiste Emma Congreve, a déclaré que le programme pourrait coûter jusqu’à 58 milliards de livres sterling par an.





Dans leur analyse, l’institut a affirmé que le coût du niveau inférieur du revenu de base serait de 27 milliards de livres sterling.

Dans le niveau inférieur du revenu de base, la modélisation de l’analyse suggère que 84,54 £ par semaine seraient versés aux Écossais de moins de 20 ans, 57,90 £ pour les 20 à 24 ans, 73,10 £ pour les 24 ans et plus et 163 £ pour les retraités.

Les calculs du niveau inférieur étaient basés sur un modèle visant à reproduire les principales allocations standard soumises à condition de ressources disponibles dans le système de sécurité sociale actuel en Écosse.

Pendant ce temps, le coût du revenu de base de niveau supérieur a été estimé à 58 milliards de livres sterling.

Pour le niveau supérieur, les Écossais de moins de 16 ans se verraient attribuer 120,48 £ par semaine, 213,59 £ pour ceux âgés de 16 ans et plus et 195,90 £ pour les retraités.

Les calculs de niveau supérieur étaient basés sur un paiement plus généreux, fixé à la norme de revenu minimum de la Fondation Joseph Rowntree.

Sur la base des calculs, Mme Cosgrave a déclaré que le niveau inférieur de l’UBI serait financé par une augmentation de 8 points dans chaque tranche d’imposition.

Cela signifierait que le premier 1 £ de revenu gagné signifierait un impôt de 27 pence payé atteignant 54 pence pour le taux le plus élevé.

Pour l’UBI de haut niveau, le barème d’imposition commencerait à 58p pour la première £ de revenu gagné, et passerait à 85p pour le taux le plus élevé et le plus élevé.

Sur la base des données, Mme Cogreave, boursière d’échange de connaissances en économie, a suggéré qu’une politique plus ciblée qui ne devrait inclure que les Écossais à faible revenu serait plus efficace.

Une étude distincte du gouvernement écossais d’un coût de 250 000 £ a également recommandé que les Écossais reçoivent 11 000 £ par an dans le cadre d’une expérience de 186 millions de £.

L’étude a révélé que cela pourrait avoir lieu dans le cadre d’un projet pilote de trois ans mené par les gouvernements écossais et britannique aux côtés des autorités locales.

Le pilote de trois ans comprendrait l’impact d’un revenu de base sur la pauvreté, le chômage, la santé et le bien-être financier.

Selon la proposition, environ 2 500 personnes toucheraient un revenu « de haut niveau » d’environ 213 £ par semaine pour un adulte en âge de travailler, pour un coût de 62 millions de livres sterling.

14 600 autres personnes seraient payées à un « bas niveau » qui serait basé sur les prestations sociales existantes, pour un coût de 124 millions de livres sterling.

Liz Smith MSP, porte-parole des finances conservatrices et Mid Scotland and Fife MSP, a déclaré: «’Il est incroyablement incompétent de présenter une proposition qui aggraverait probablement la situation des Écossais, y compris les personnes aux prises avec des revenus plus faibles.

“Un tel plan à courte vue pourrait voir les gens ordinaires faire face à des factures d’impôts alléchantes sans augmentation de la qualité de leur vie ou du niveau des services publics locaux.”

En réponse, le député du SNP, Neil Gray, qui représente Airdrie & Shotts, a déclaré : « Le SNP demande depuis longtemps au gouvernement britannique d’introduire un programme pilote de revenu de base en Écosse, qui, selon nous, assurerait une reprise forte, juste et progressive de la pandémie.

« À travers le Royaume-Uni, trop de gens vivent avec la pression constante de la pauvreté. »