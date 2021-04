Nouvelles du SNP: les électeurs écossais exhortés à contrecarrer le complot de Nicola Sturgeon visant à «détruire» l’économie | Politique | Nouvelles

Sophy Ridge confronte Nicola Sturgeon à propos du record du SNP

Le dirigeant conservateur écossais a averti que le pays ne pouvait pas se reconstruire après la pandémie de coronavirus en raison de la perspective imminente d’un deuxième sondage diviseur sur la rupture de la Grande-Bretagne. Lançant le manifeste électoral Holyrood de son parti à Glasgow, M. Ross a appelé les personnes qui n’avaient jamais voté conservateur auparavant à prêter leurs bulletins de vote et à faire dérailler les plans de Nicola Sturgeon. Il a affirmé que le parti travailliste et les démocrates libéraux étaient trop faibles pour résister au SNP de Mme Sturgeon alors qu’il demandait un soutien «dans l’intérêt national».

Le manifeste des conservateurs a établi des plans pour 15 projets de loi majeurs au cours de la prochaine législature du Parlement écossais sur l’emploi, l’économie, les services locaux, la santé et le changement climatique.

Le plein emploi est la «priorité numéro un» pour les cinq prochaines années, indique le document de 58 pages.

Mais M. Ross a averti que la récupération de Covid ne pourrait pas être réalisée avec «la menace d’indépendance sur la table» et que la volonté de Mme Sturgeon «ruinerait» l’économie.

Le chef du SNP a déclaré la semaine dernière qu’un autre vote sur la séparation devrait avoir lieu d’ici la fin de 2023, s’il y a une majorité nationaliste après les élections du 6 mai.

Son manifeste insistait sur le fait qu’une administration réélue du SNP irait de l’avant pour organiser un scrutin, bien que Boris Johnson ait exclu un deuxième référendum pendant qu’il est en fonction.

Les conservateurs ont mis leur opposition à un autre référendum sur l’indépendance au cœur de leur campagne.

Ils ont plus que doublé leurs sièges à 31 lors de l’élection de 2016 lorsque la dirigeante de l’époque, Ruth Davidson, a fait du parti un point de ralliement pour les électeurs unionistes, contribuant à priver le SNP d’une majorité.

Citant le résultat, M. Ross a déclaré: «Tout comme la dernière fois, Nicola Sturgeon pense qu’elle a cette élection dans le sac.

«Mais si nous nous réunissons à nouveau, nous pouvons lui prouver à nouveau qu’elle a tort.

«Nous pouvons empêcher une majorité du SNP et gagner un Parlement écossais travaillant dans notre intérêt national.»

M. Ross a déclaré que la place de l’Écosse au Royaume-Uni l’avait déjà aidée à traverser la pandémie de Covid-19 – soulignant le programme de congé et le programme de vaccination – et a déclaré que les conservateurs s’appuieraient sur cela.

Cependant, il a déclaré que rien de tout cela ne serait possible si le prochain parlement se concentrait sur un nouveau référendum, arguant que ce serait «le comble de l’insouciance».

M. Ross a déclaré que le parti travailliste était «réticent et incapable de tenir tête aux nationalistes», tandis que les démocrates libéraux souhaitaient que la question disparaisse.

Il a également accusé à plusieurs reprises Mme Sturgeon d’avoir négligé son devoir de Premier ministre en matière de santé, d’éducation et de décès liés à la drogue afin de donner la priorité à la sécession.

Appelant les partisans non conservateurs à prêter à son parti leur vote de liste régionale, il a déclaré: «Nous devons choisir de reconstruire l’Écosse maintenant.

«Même si vous ne vous êtes jamais considéré comme un conservateur ou si vous n’avez jamais voté pour nous auparavant.

Nicola Sturgeon admet que le SNP “ n’a pas fait les choses correctement ” avec les décès liés à la drogue

«Seuls les conservateurs écossais ont la force à travers le pays d’empêcher le SNP de remporter la majorité et de ruiner notre reprise avec un deuxième référendum.

«Si les électeurs pro-britanniques s’unissent derrière les conservateurs écossais, alors nous pouvons arrêter une majorité SNP, nous l’avons déjà fait.

«Alors, réunissons-nous maintenant dans l’intérêt national.

«Gardons notre pays uni et concentré sur la tâche à accomplir.

«Allons sur la voie de la reprise et ne laissons pas le SNP nous détourner avec un autre référendum sur l’indépendance.»

Les politiques décrites incluent des réductions d’impôts pour les acheteurs de maisons et les propriétaires d’entreprise, avec un programme d’allègement des tarifs qui, selon le parti, permettrait d’économiser 3000 £ au magasin moyen et de supprimer les frais de stationnement public pour relancer les centres-villes.

Le parti souhaite également combler l’écart croissant de l’impôt sur le revenu avec le reste du Royaume-Uni.

Le manifeste décrivait également des plans visant à recruter 3 000 enseignants supplémentaires et à envoyer davantage de policiers dans les rues.

Mme Sturgeon réclamera un mandat pour un nouveau référendum même si le SNP n’atteint pas la majorité, tant qu’une majorité indépendantiste est revenue avec l’aide des Verts écossais ou du parti Alba d’Alex Salmond.

M. Ross a déclaré qu’il n’allait pas prédire le résultat de l’élection.

Mais il a ajouté: «Les gens à travers l’Écosse, ils ont reconnu la menace en 2016 que le SNP utiliserait une majorité pour organiser un deuxième référendum sur l’indépendance, et cette menace est aussi vive et claire maintenant qu’elle l’était il y a cinq ans.»

Le dirigeant travailliste écossais Anas Sarwar a affirmé que la campagne de M. Ross était «tanking» et a déclaré que les conservateurs n’avaient «rien de positif à dire ou à offrir au peuple écossais».

Le chef de la Lib Dem écossaise Willie Rennie a déclaré que les électeurs qui avaient soutenu les conservateurs de Ruth Davidson devraient passer à son parti car ils n’étaient pas «attirés par le parti dirigé par Douglas Ross et Boris Johnson».

Keith Brown, chef adjoint du SNP, a déclaré: «Le manifeste des conservateurs d’aujourd’hui montre que derrière leur rhétorique, ce sont les mêmes vieux conservateurs – complètement déconnectés, prévoyant des réductions d’impôts pour les riches et l’austérité pour tout le monde, et seulement intéressés en élargissant le fossé entre les riches et les pauvres dans notre société.