Nouvelles du SNP : les espoirs d’indépendance du SNP déçus par Rishi Sunak | Politique | Nouvelles

Avant une visite en Écosse, la chancelière a salué “l’innovation et l’ingéniosité” de l’Écosse dans le cadre du Royaume-Uni. Lors de sa visite à Glasgow et à Édimbourg, le chancelier mettra l’accent sur le programme « plan pour l’emploi », qui a, selon lui, soutenu un emploi sur trois en Écosse et des dizaines de milliers d’entreprises écossaises.

Mais le SNP prétend que la chancelière devrait s’excuser d’avoir plongé l’Écosse dans l’incertitude économique.

M. Sunak a déclaré aujourd’hui: «Nous avons traversé cette pandémie comme un seul Royaume-Uni – avec notre plan pour l’emploi soutenant un emploi sur trois et des dizaines de milliers d’entreprises à travers l’Écosse.

« Grâce à la force de notre Union, nous avons déployé le déploiement de vaccination le plus rapide d’Europe et notre économie rebondit plus rapidement que prévu.

“Il est vital que cela continue, et l’innovation et l’ingéniosité de l’Écosse seront essentielles pour créer des emplois, alimenter notre croissance et conduire une reprise verte.”

Cela survient après que les ministres du SNP ont demandé une plus grande flexibilité financière dans son accord de financement avec le gouvernement britannique et une prolongation du régime de congé qui se termine en septembre.

À partir du 1er juillet, les employeurs ont dû récupérer 10 pour cent des salaires de leurs travailleurs en congé, le gouvernement payant 70 pour cent, tandis qu’en août et septembre, le gouvernement paiera 60 pour cent et les employeurs paieront 20 pour cent.

Alison Thewliss, la chancelière fantôme du SNP à Westminster, a demandé à M. Sunak de s’excuser pour “avoir retiré prématurément son congé et risqué des milliers de licenciements inutiles”.

Mme Thewliss a également affirmé que M. Sunak était “à court terme” pour l’Écosse et qu’il allait de l’avant avec des réductions du crédit universel de 20 £ qui “plongeraient un demi-million de personnes dans la pauvreté”.

LIRE LA SUITE: Boris Johnson tiendra des négociations commerciales cruciales avec le Kenya – le Royaume-Uni bat l’UE

Le député de Glasgow Central a également rappelé la demande du parti pour un deuxième référendum et a ajouté : les pays de taille similaire ou plus petits que l’Écosse étant les plus justes et les plus prospères.

“Il est de plus en plus clair que le seul moyen de protéger l’Écosse de l’austérité conservatrice est de devenir un pays indépendant doté des pleins pouvoirs nécessaires pour protéger les emplois et assurer une reprise forte, juste et progressive.”

Le gouvernement britannique a fait valoir que l’Écosse “continuera à jouer un rôle vital dans notre Royaume-Uni alors que nous nous remettons mieux de la pandémie”.

Une source a ajouté : « Dire au chancelier de s’excuser est totalement inacceptable alors que tout le SNP est obsédé par une Écosse indépendante qui ne sera pas abordable.

«Ce n’est que grâce à la force de l’Union que l’Écosse continuera à prospérer et à se remettre efficacement de la pandémie.

“Ce n’est pas le moment d’organiser un deuxième référendum sur l’indépendance qui divise, c’est imprudent et qui divise.”

Le Trésor dit qu’il fournit au gouvernement écossais jusqu’à 450 millions de livres sterling par an pour les dépenses en capital et jusqu’à 300 millions de livres sterling par an pour gérer les dépenses quotidiennes ainsi que 14,5 milliards de livres sterling depuis le début de la pandémie.

Les ministres ont également déclaré que le financement par personne du gouvernement écossais basé sur Barnett était presque 30% supérieur aux dépenses comparables en Angleterre.

Murdo Fraser MSP, porte-parole des conservateurs écossais de Covid Recovery, a ajouté: «Le gouvernement britannique s’est intensifié à chaque instant pendant la pandémie pour protéger les emplois et les moyens de subsistance vitaux en Écosse.

« La crise a montré les avantages de rassembler nos ressources à travers le Royaume-Uni.

«C’était le programme de congé qui protégeait les emplois au plus fort de la pandémie et maintenant c’est le programme de vaccination réussi du gouvernement britannique qui nous aide à revenir à la normalité.

«Alors que nous cherchons à reconstruire nos communautés, il est impératif que le gouvernement SNP utilise le plus rapidement possible les milliards de dollars de financement dont il dispose du gouvernement britannique.

«Ils ont été trop lents à obtenir des financements trop souvent pendant la pandémie et n’ont pas écouté leurs préoccupations.

“Il n’y a vraiment aucune excuse pour que le gouvernement SNP ne accélère pas la reprise de l’Écosse en ce moment, aux côtés du reste du Royaume-Uni.”