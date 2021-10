Nouvelles du SNP: les nationalistes célèbrent les problèmes de santé de la reine – indignation royale face au retrait de la COP26 | Politique | Nouvelles

Ils ont sauté sur la nouvelle que le monarque de 95 ans n’avait pas pu assister au sommet sur le changement climatique COP26 qui commence lundi à Glasgow. Elle livrera à la place un message vidéo préenregistré.

Et plutôt que de sympathiser avec le monarque le plus ancien du Royaume-Uni, qui a récemment perdu son mari de 73 ans, ils ont déclaré que son absence ne faisait que renforcer l’argument en faveur de l’indépendance de l’Écosse.

L’utilisateur Jayfer55 #ScottishIndependence se décrit comme une partisane de l’indépendance écossaise qui souhaite « un avenir meilleur pour mes petits-enfants MAINTENANT ».

Elle a dit à ses 3 500 abonnés : « BON #ScottishIndependence10.

« #COP26Glasgow Queen n’assistera pas au sommet de la Cop26 à Glasgow, a déclaré Buckingham Palace. »

Pendant ce temps, le compte Scotland is Being Robbed a déclaré à ses 5 200 abonnés: « Oh non, la reine ne vient pas à la #COP26.

« Qui diable s’en soucie ? Tout à fait vrai.

Les inquiétudes concernant la santé de la reine ont commencé après qu’un examen médical préliminaire à l’hôpital mercredi dernier l’a amenée à annuler une visite prévue en Irlande du Nord.

Buckingham Palace a déclaré plus tard qu’elle avait « à regret » décidé de ne pas y assister.

Elle a repris ses engagements publics plus tôt dans la journée lorsqu’elle a salué les ambassadeurs via une liaison vidéo depuis le château de Windsor.

Malgré cette évolution, il a été confirmé qu’elle n’assisterait pas au sommet après avoir reçu des conseils de médecins pour se reposer.

Dans un communiqué, le palais a déclaré: « Suite aux conseils de repos, la reine a entrepris des tâches légères au château de Windsor.

« Sa Majesté a malheureusement décidé de ne plus se rendre à Glasgow pour assister à la soirée de réception de la COP26 le lundi 1er novembre.

« Sa Majesté est déçue de ne pas assister à la réception mais prononcera une allocution aux délégués réunis via un message vidéo enregistré. »

On s’attend toujours à ce qu’elle continue entre-temps des tâches légères, notamment une conversation avec le chancelier Rishi Sunak avant le budget de demain, une tradition de longue date.

Express.co.uk a contacté le SNP pour commentaires.