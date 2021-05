Nouvelles du SNP: Lettre aux chefs d’entreprise écossais ordonnant au SNP d’arrêter la candidature d’Indy | Politique | Nouvelles

Allant de la finance à l’éducation, les chefs d’entreprise ont déclaré que la priorité du nouveau gouvernement écossais devrait être de se remettre de la pandémie. Cela survient alors que la Première ministre écossaise et dirigeante du SNP, Nicola Sturgeon, est sur le point de définir ses priorités pour son gouvernement nouvellement formé dans la prochaine quinzaine alors qu’un nouveau mandat à Holyrood commence.

Dans la lettre rédigée par le groupe commercial non-partie Scottish Business UK, les chefs d’entreprise ont souligné que le temps des fonctionnaires devrait être consacré à des projets qui «sauvent des vies et des moyens de subsistance, protègent les emplois et garantissent la survie des entreprises contre le COVID-19».

La lettre ajoutait: «Le peuple écossais a profité de l’élection pour envoyer aux politiciens un message clair et sans ambiguïté: le nouveau gouvernement a été élu au pouvoir pour guider le pays à travers la crise du Covid-19.

«Les enjeux ne pourraient être plus élevés. Les électeurs écossais veulent et méritent un gouvernement écossais qui consacrera toute son énergie à se remettre de la pandémie – sauver des vies et des moyens de subsistance, protéger les emplois et assurer la survie des entreprises. “

Le Premier ministre écossais avait auparavant ordonné aux fonctionnaires publics de commencer à travailler sur un projet de loi sur l’indépendance au cours du dernier mandat de Holyrood.

Le projet de loi sur le référendum sur l’indépendance de l’Écosse, publié en mars, stipule que le prochain Parlement écossais devrait décider du moment de tout référendum.

L’ancien secrétaire à la Constitution, Michael Russell, a déclaré que le projet de loi était présenté pour offrir à l’Écosse le choix de qui est le mieux placé pour diriger le redressement post-pandémique du pays.

Le projet de loi stipule que la question posée devrait être la même que lors du référendum de 2014 – «L’Écosse devrait-elle être un pays indépendant?».

Struan Stevenson, directeur général de SBUK, a déclaré: «Le soutien reçu pour cette lettre montre que les chefs d’entreprise en Écosse sont du même avis que les projets de référendum sont une énorme distraction par rapport à la tâche à accomplir.

LIRE LA SUITE: Jeremy Corbyn s’adresse à des milliers de manifestants devant l’ambassade d’Israël

«Il est imprudent de la part du SNP de chercher à diviser les communautés et les voisins, c’est pourquoi nous avons besoin d’une reprise pour tout le Royaume-Uni qui rassemble les gens.»

En réponse, un porte-parole du Premier ministre a déclaré: «Le Premier ministre a été absolument clair tout au long de la campagne électorale, tout comme le manifeste du SNP, que son objectif immédiat était de continuer à diriger l’Écosse en toute sécurité à travers la pandémie – mais une fois que la crise du COVID s’est les citoyens écossais passés devraient avoir le droit de choisir leur propre avenir et de doter notre parlement des pouvoirs dont il a besoin pour conduire la reprise à long terme de l’Écosse ou de laisser notre reprise entre les mains des conservateurs motivés par l’austérité.

“Le SNP a remporté l’élection par un glissement de terrain, avec une part plus élevée du vote dans la circonscription que n’importe quel parti dans l’histoire de la décentralisation.”