Nouvelles du SNP : L’indépendance de l’Écosse serait un coup dur pour l’OTAN | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon dit qu’il y a un “ choix entre deux futurs ”

Adam Tomkins a déclaré que tout débat sur l’indépendance ne devrait pas ignorer le fait que la Chine et la Russie étaient les deux pays qui avaient le plus à gagner de l’Écosse en faisant cavalier seul. Pendant ce temps, ses inquiétudes ont été reprises par Justin Bronk, chercheur chargé de la puissance aérienne et de la technologie dans l’équipe des sciences militaires du Royal United Services Institute (RUSI), qui a également déclaré que la perte de l’Écosse aurait inévitablement un impact sur la capacité des forces armées.

Le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon, dont le SNP a manqué une majorité globale aux élections de Holyrood du 6 mai, continue de faire pression pour un référendum sur le sujet, alors qu’il existe actuellement une majorité indépendantiste au Parlement écossais, compte tenu de la Les Verts sont aussi séparatistes.

Cependant, M. Tomkins, qui a représenté la région de Glasgow en tant que MSP conservateur de 2015 à 2021, a averti que si Mme Sturgeon réalisait son souhait et que l’Écosse faisait cavalier seul, cela créerait un casse-tête de sécurité important pour Londres, en particulier en ce qui concerne le soi-disant Grand Nord – en d’autres termes, la région arctique.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Dans quel intérêt l’Écosse a-t-elle intérêt à devenir indépendante ?

“La réponse est la Russie et la Chine, et il est très intéressant qu’un certain nombre de pays de la Ligue arabe soient en faveur de l’indépendance de l’Écosse.

“Mais l’influence russe et l’argent chinois seraient très importants.”

Il a ajouté : « Regardez ce qui est dit sur la défense du Grand Nord dans les récentes déclarations de l’OTAN.

Nous ne pouvons pas défendre le Grand Nord sans l’Écosse Adam Tomkins

« Nous ne pouvons pas défendre le Grand Nord sans l’Écosse. »

En ce qui concerne le rôle futur de l’Écosse, M. Tomkins a déclaré : « Je pense que l’Écosse voudrait faire partie de l’OTAN, mais l’Écosse voudrait également être dénucléarisée.

«Et même si l’Écosse faisait partie de l’OTAN, le Royaume-Uni est le deuxième membre le plus puissant et le deuxième plus important de l’OTAN et le Royaume-Uni serait un État très affaibli s’il perdait l’Écosse.

« Vous perdrez moins de 10 % de votre population, vous perdriez un tiers de votre masse continentale et vous perdriez 65 % de votre littoral, et que se passe-t-il également pour la ligne d’arrivée ?

« Qu’arrive-t-il à tous les radars du nord de l’Écosse ?

« La défense du Grand Nord ne dépend pas de la dissuasion nucléaire, mais elle dépend des systèmes radar très efficaces que nous avons dans le nord de l’Écosse.

«Ces actifs appartiennent au ministère de la Défense et à qui deviennent-ils si l’Écosse devient un État indépendant?

« Les informations de ce radar, où vont-elles ? Cela va directement dans les Five Eyes, la relation unique de partage d’incidents entre les États-Unis, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.

M. Tomkins a souligné : « Il n’y a aucun moyen que l’Écosse devienne un sixième œil, les Américains ne le permettront jamais.

« Toutes les données obtenues à partir de ce radar, dans le nord de l’Écosse, entrent directement dans les Five Eyes.

“Donc, c’est une énorme question de sécurité géopolitique.”

M. Bronk a déclaré à Express.co.uk: “Les forces armées dépendent fortement des bases et des champs d’entraînement en Écosse, et la perte potentielle d’accès à celles-ci en cas d’indépendance écossaise aurait sans aucun doute un impact sur la capacité du Royaume-Uni à remplir ses obligations actuelles. obligations de sécurité dans le fossé GIUK et le Grand Nord.

Il a ajouté: «Plus grave est le fait que la capacité de première ligne ne diminue pas de manière linéaire à mesure que les forces armées deviennent plus petites.

«Comme l’ont montré les réductions successives de la défense britannique, même des diminutions relativement faibles de la structure des forces entraînent des pertes importantes de capacité de première ligne utilisable.

«En cas d’indépendance écossaise et de séparation des forces, les forces armées britanniques croupion et les forces armées écossaises ne seraient pas en mesure de se permettre ou de déployer le même niveau de capacité que la Royal Air Force, l’armée britannique et la Royal Navy offrent collectivement. aujourd’hui.”

Express.co.uk a contacté le SNP pour commentaires.