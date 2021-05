Nouvelles du SNP: L’indépendance souffre alors que OWN REPORT avertit que les hauts revenus pourraient fuir en raison de la répression fiscale | Politique | Nouvelles

Gordon Brown explique ce que signifie “ indépendance ”

La commission de justice sociale et d’équité du parti a révélé qu’un impôt sur la fortune unique sur toute personne détenant des actifs d’une valeur supérieure à 500000 £ pourrait être utilisé pour aider à combler une partie de l’énorme déficit de l’Écosse après la pandémie de coronavirus. Mais le rapport a admis que cela pourrait déclencher des «réponses comportementales» parmi les riches, qui pourraient être forcés de transférer leurs actifs ailleurs. Cela admettait également qu’il pouvait y avoir des «difficultés pratiques» dans la création par l’État d’un «inventaire de toutes les richesses», comme les voitures et les bijoux, «et sa réévaluation annuellement».

Dans le cadre des plans d’indépendance écossais, le projet suggérait également d’augmenter les impôts sur les hauts revenus, de remplacer la taxe d’habitation par un prélèvement basé sur la valeur foncière et de considérer un revenu de base universel.

Le rapport ajoute: “La commission estime que nous devrions déplacer le fardeau de la fiscalité des parties productives de l’économie que nous voulons encourager, vers des domaines et des activités que nous voulons décourager.”

Le groupe à l’origine du rapport a été mandaté par le Premier ministre écossais en 2019, le rapport souhaitant offrir un «plan aux futurs gouvernements» sur des domaines politiques clés en cas de scission de l’Écosse de l’Union.

Neil Gray, député du SNP et responsable adjoint de la commission, a insisté sur le fait que le rapport propose une «feuille de route vers une Écosse plus juste socialement» avec «des décisions politiques qui peuvent nous aider à construire une société plus juste et plus heureuse».

Il a déclaré: “L’une des leçons évidentes et importantes tirées de la production de ce rapport pendant la période de la crise des coronavirus est que d’énormes changements peuvent être réalisés si la volonté politique existe pour être audacieuse, dynamique et innovante.

«Aux côtés de tous ceux qui ont contribué à la commission, je pense que nous avons présenté un plan directeur, une feuille de route vers une Écosse plus juste socialement, qui se concentre sur la manière dont nous devrions prendre des décisions politiques qui peuvent nous aider à construire une société plus juste et plus heureuse.

«Nous nous sommes concentrés sur les problèmes affectant l’Écosse qui ont été particulièrement importants et urgents pendant la pandémie, ceux qui offrent les plus grandes possibilités de lutte contre la pauvreté.

“Et, alors que la Commission n’a fait qu’effleurer la surface, le potentiel qui existe pour développer une politique qui réponde à nos ambitions communes est énorme.

“Ce rapport fait les premiers pas, mais il est maintenant nécessaire d’approfondir, de développer les détails pour une mise en œuvre pratique et de parvenir à un consensus.”

Mais les conservateurs écossais ont lancé une autre attaque furieuse, avertissant que le rapport est une liste de souhaits non chiffrée «basée sur une économie fantastique» qui ne tient pas compte de «la réalité selon laquelle l’indépendance coûterait déjà des milliers de livres aux familles écossaises».

L’opposition, dirigée par Douglas Ross, a également affirmé que l’analyse contenait un hôte du gouvernement SNP avait déjà le pouvoir de mettre en œuvre.

Mais les conservateurs écossais ont déclaré qu’ils n’avaient pas donné suite à cela pendant les 14 années au pouvoir du SNP à Holyrood.

En 2007, avant sa victoire électorale écossaise de 2007, le SNP s’était engagé dans son manifeste à supprimer la taxe d’habitation.

Le secrétaire de l’ombre à la justice sociale, Miles Briggs, a déclaré: «Cette liste de souhaits du SNP n’est pas crédible à distance. Leur manifeste électoral n’a pas été chiffré et ce modèle pour leur vision d’une future Écosse ne l’est pas non plus.

Plus tôt ce mois-ci, quelques jours à peine avant les élections écossaises du 6 mai, une analyse explosive a montré que le déficit de l’Écosse aurait presque triplé pour atteindre 25% du PIB en raison des effets dévastateurs de la pandémie de Covid.

Le rapport de l’Institute for Fiscal Studies (IFS) a estimé que le déficit budgétaire de l’Écosse en 2020-2021 a grimpé entre 22% et 25% du revenu national – contre seulement 8,6% l’année précédente.

Le déficit n’est pas aussi important que prévu dans la dernière analyse IFS en août et n’atteint pas les mêmes niveaux qu’au Pays de Galles ou en Irlande du Nord, mais il est toujours supérieur à un déficit prévu de 16% du revenu national pour le Royaume-Uni en tant que le tout pour la même année.

L’IFS a averti que le «déficit budgétaire implicite» de l’Écosse diminuera à mesure que les effets de la crise du COVID-19 sur les finances publiques s’atténueront.

Mais cela restera probablement “sensiblement plus élevé” que pour le Royaume-Uni dans son ensemble, à moins que les revenus pétroliers ne rebondissent ou qu’il n’y ait une reprise significative de la performance économique.

Le groupe de réflexion a déclaré que cela reflète “les niveaux plus élevés de dépenses publiques par habitant – en grande partie pour les services publics déconcentrés – en Ecosse, et des niveaux légèrement inférieurs à la moyenne des recettes fiscales par habitant que pour le Royaume-Uni dans son ensemble”.