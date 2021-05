Nouvelles du SNP: Même les partisans de l’indépendance écossaise doutent des plans économiques de Nicola Sturgeon | Politique | Nouvelles

Le SNP a subi un coup dur car même ses propres partisans ont mis en doute les prévisions économiques du parti pour l’indépendance ce week-end. S’adressant au diffuseur allemand DW, un partisan du SNP, Howie Nicholsby, un fabricant de kilt, a dénoncé le manque de “stratégie commerciale et de plan sur la manière dont cela fonctionnera réellement”. Cela survient alors que le soutien des sondages diminue pour Nicola Sturgeon et le SNP avant les élections de la semaine prochaine.

M. Nicholsby a déclaré à DW: “Je me sens d’abord écossais. La société écossaise est différente de la société anglaise, galloise et irlandaise. Nous avons notre propre culture, musique et langue, art et histoire.

«Mais je ne veux une Écosse indépendante que si c’est bon pour l’Écosse et le peuple écossais.

“On a trop l’impression que ce sont les politiciens, la politique et la rivalité entre partis plutôt que sur le plan commercial et la stratégie et le plan sur la façon dont cela va réellement fonctionner.”

Birgit Maass, de DW, a déclaré: «Nicholsby a voté en faveur de l’indépendance de l’Écosse en 2014 et pense toujours que l’Écosse devrait être un pays autonome.

“Mais le Brexit et la pandémie lui ont donné des doutes. Il pense que l’indépendance pourrait être risquée, plongeant la société et même sa famille.”

Une personne à Edimbourg a déclaré à DW que l’Écosse «ne pouvait tout simplement pas se permettre» l’indépendance, disant: «Je pense que nous devrions rester dans le syndicat.

“Je ne voulais pas du Brexit, ça a été un cauchemar, alors pourquoi voudriez-vous rompre un syndicat vieux de centaines et de centaines d’années?”

“Cela coûterait beaucoup d’argent, ce serait terrible pour l’économie et je ne pense pas que l’Écosse puisse se permettre d’être indépendante.”

Une autre personne a ajouté: “Nous avons un parlement décentralisé, ils ont des pouvoirs d’imposition, ils ont beaucoup de pouvoir. Donc je ne vois pas ce qu’ils veulent d’autre?”

John Elliott, un agriculteur écossais qui travaille le long de la frontière écossaise avec l’Angleterre a également remis en question les plans du SNP.

Ces remarques interviennent alors qu’une nouvelle enquête Savanta ComRes suggérait que si un référendum sur l’indépendance de l’Écosse devait avoir lieu demain, le résultat serait globalement similaire au vote de 2014.

L’enquête Savanta ComRes a révélé que 54% des Écossais soutiennent l’Union, et 46% souhaitent quitter le Royaume-Uni.

Le sondage a également révélé que le soutien au SNP avait diminué et que le parti risquait de perdre deux sièges, soit quatre de moins qu’une majorité.

Parlant de la récente enquête Svanata ComRes, Chris Hopkins, le directeur associé, a déclaré: «La direction du voyage a été claire dans les derniers sondages.

«Le soutien à la fois à l’indépendance et au SNP baisse avant les élections de mai».