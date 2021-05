Nouvelles du SNP: Nicola Sturgeon a averti que Boris pouvait interdire IndyRef2 jusqu’en 2034 avec une nouvelle loi | Monde | Nouvelles

IndyRef2: Andrew Marr avertit Sturgeon de la fin du jeu

Mais Luke Graham, l’ancien chef de l’unité syndicale de Downing Street, estime qu’une nouvelle législation devrait être retardée d’au moins un an pour éviter de ressembler à une réaction instinctive aux élections de Holyrood de la semaine dernière. Le SNP de la première ministre, Mme Sturgeon, a raté de peu la majorité parlementaire écossaise globale, selon elle, serait un mandat pour un soi-disant IndyRef 2, prenant 64 sièges – un de moins que le nombre requis.

Cependant, elle a néanmoins insisté sur son cas lors d’un appel téléphonique avec M. Johnson et a également suggéré qu’il serait «absurde» s’il refusait aux Écossais la possibilité de voter sur la question.

M. Graham, qui a été remplacé au numéro 10 par Oliver Lewis en février, a déclaré que le gouvernement devrait modifier la loi pour que les référendums sur le même sujet se produisent une fois par génération.

Étant donné que le dernier vote a eu lieu en 2014, cela signifierait qu’il n’y en aurait pas d’autre avant 2034.

Le parlement écossais qui dit vouloir rompre avec le Royaume-Uni devrait alors organiser un référendum, ce qui nous a évidemment mis sur une voie particulière.

«Il vaudrait mieux articuler exactement quand ces choses devraient se produire et qui est impliqué.

«Le parlement écossais a manifestement adopté un projet de loi pour essayer de définir son propre mandat et la manière de tenir des élections référendaires et je pense qu’il serait bon pour Westminster de le mettre à jour à nouveau.

En réalité, cela doit durer au moins 20 ans Luke Graham

«Nous devons faire très attention, cependant, que vous ne tombiez pas dans le piège d’avoir l’air de déplacer délibérément les poteaux de but.

“Donc, le moment choisi pour cela doit être très soigneusement réfléchi afin qu’il ne semble pas que nous ayons une réponse instinctive à une majorité indépendantiste.”

Toute introduction de nouvelle législation devrait être retardée jusqu’en 2022 ou 23 pour permettre la récupération du coronavirus, a fait valoir l’ancien député d’Ochil et du South Perthshire.

Faisant référence spécifiquement à ce que toute nouvelle loi devrait dire sur le calendrier d’un autre référendum, il a ajouté: «En réalité, il faut au moins 20 ans avant que vous ne vous lanciez dans cette routine.»

«Et cela ne devrait pas dire que vous en tiendrez un tous les 20 ans, cela devrait être juste s’il y a une nouvelle majorité ou une nouvelle demande.

«Ce qui est vraiment important dans toute législation, c’est que vous devez obtenir les deux tiers des voix lorsque vous changez la position constitutionnelle du pays.»

Les remarques de M. Graham ont été soutenues par Rory Stewart, également ancien député conservateur et syndicaliste engagé.

M. Stewart, maintenant chercheur principal au Jackson Institute for Global Affairs de l’Université de Yale, où il enseigne la politique et les relations internationales, a tweeté: «Le principe de base selon lequel les référendums doivent être rares et limités aux principes constitutionnels les plus fondamentaux est une bonne chose.

«Et cela semble une très bonne idée de ne pas prendre l’habitude de poser la même question encore et encore. Bravo @LukeGrahamUK. “

S’exprimant au Parlement mardi, Ian Blackford, le leader du SNP à Westminster, a affirmé qu’il y avait un “nouvel engagement démocratique” pour un référendum à la suite des élections.

Il a déclaré à M. Johnson: “Le Premier ministre doit réfléchir à cette réalité. Un combat contre la démocratie est un combat qu’il ne gagnera jamais, jamais.”

Le député de Ross, Skye et Lochaber a déclaré: “Il y a un mandat pour un référendum sur l’indépendance et permettez-moi d’avertir cette Assemblée – ce sont le peuple écossais et notre Parlement qui détermineront quand ce référendum sur l’indépendance aura lieu.”

Faisant référence à la pandémie de coronavirus, il a ajouté: «Lorsque cette crise est passée, il y a maintenant un nouvel engagement démocratique pour donner au peuple écossais le droit de choisir un avenir indépendant.

“Le premier ministre ferait bien d’écouter le premier ministre – un référendum sur l’indépendance est maintenant une question de quand et pas si.”