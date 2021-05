Nouvelles du SNP: Nicola Sturgeon «considère sérieusement» l’avenir de son John Swinney après le chaos | Politique | Nouvelles

M. Swinney, qui occupe également le poste de vice-premier ministre écossais, a présidé un revirement controversé sur les résultats des examens en raison du COVID-19. Plus de 124000 résultats ont été déclassés lors d’un processus de modération SQA bâclé en août 2020, qui a été introduit après que COVID-19 a forcé la suppression des examens.

Les protestations ont forcé M. Swinney à s’excuser, les notes modifiées ayant finalement été retirées, créant une énorme réaction de la part des parents, des élèves et des enseignants.

En conséquence, les estimations des enseignants ont été rétablies sur les Highers, Advanced Highers et National 5s.

Il n’a pas non plus réussi à réduire de manière significative l’écart de réussite entre les enfants riches et pauvres, selon des chiens de garde indépendants.

Un rapport de l’Institut Legatum la semaine dernière a également révélé que le système éducatif écossais était le pire de tout le Royaume-Uni.

Express.co.uk a appris ce soir que des personnalités au sein du parti font pression sur Nicola Sturgeon pour qu’elle examine la position de M. Swinney alors qu’elle est sur le point de remanier son cabinet après les élections écossaises de la semaine dernière.

Cette publication comprend également que Mme Sturgeon «envisage sérieusement» qui devrait être secrétaire à l’éducation.

Elle réfléchit également aux candidats à des postes clés, notamment Santé et Constitution, après la retraite d’un certain nombre de ses principaux alliés, dont Michael Russell et Jeane Freeman, le mois dernier.

Le chef du SNP a été renvoyé en tant que Premier ministre écossais après une campagne exténuante de six semaines qui a vu son parti renvoyer 64 députés, un de moins que la majorité globale.

Le SNP a promis dans son manifeste électoral de fournir une tablette ou un ordinateur portable à chaque écolier et d’offrir des petits-déjeuners et des déjeuners gratuits à tous les enfants des écoles primaires toute l’année.

Jamie Greene MSP, porte-parole des conservateurs écossais de l’éducation, a déclaré: «John Swinney passe d’une crise à une autre dans l’éducation écossaise.

«Dans le remaniement ministériel de Nicola Sturgeon, il doit passer à autre chose.

«Nos écoles ne peuvent plus accepter les scandales de M. Swinney.»

Michael Marra MSP, porte-parole du Scottish Labour pour l’éducation, a déclaré: «Il y a eu une absence totale de leadership éducatif de la part du gouvernement écossais tout au long de la pandémie.

«Les familles ont été laissées à la dérive alors que les demi-tours politiques montent.

«Maintenant, John Swinney est somnambule dans une autre crise.

«On dirait que nous allons voir une répétition de la pagaille des examens de l’année dernière. C’est peut-être bien pire.

«C’est dans un contexte de coupures d’enseignants, de baisse des performances, de législation abandonnée et de perte de confiance dans le gouvernement.

“John Swinney devrait être déplacé.”

Un porte-parole de Mme Sturgeon et de M. Swinney a refusé d’être dessiné sur son avenir lorsqu’on lui a demandé ce soir.