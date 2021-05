Nouvelles du SNP: Nicola Sturgeon déchire Salmond alors que les deux FM sont prêts à revenir à Holyrood | Politique | Nouvelles

Alex Salmond “ n’est pas un politicien populaire ”, déclare John Curtice

Avant le vote de jeudi prochain, qui devrait déterminer l’avenir de l’Écosse, Mme Sturgeon a fouillé son ancien mentor alors qu’un sondage indique qu’il est sur le point de revenir à Holyrood. Elle a déclaré: «Je ne suis pas intimidée par Alex Salmond. Je n’ai jamais été intimidé par Alex Salmond, comme il le sait bien.

Les derniers sondages révèlent que le SNP est sur le point de remporter la majorité lors des élections au Parlement écossais de jeudi.

L’enquête commandée par BMG Research suggère que le SNP devrait remporter 68 sièges tandis que d’autres projections montrent que le parti Alba occupera deux sièges, une fois que la répartition régionale de son soutien sera prise en compte.

Pendant ce temps, le sondage du Herald dimanche suggère que les Verts remporteront neuf sièges, ce qui signifie que Holyrood aurait 79 députés indépendantistes sur 129.

Il a révélé que le SNP prendrait une avance de 28 points dans le vote de la circonscription de Holyrood avec 49%, les travaillistes avec 21%, les conservateurs écossais avec 19% et les libéraux démocrates avec 9%.

Le dernier sondage donne au SNP une faible majorité (Image: .)

Alex Salmond a fondé le parti Alba (Image: .)

Il a déclaré que le SNP était à 37% sur la liste régionale, les conservateurs à 22%, les travaillistes à 17%, les Lib Dems à 8%, les Verts à 9%, Alba à 4% et Reform UK à 1%.

Robert Struthers, responsable des sondages chez BMG, a déclaré: “Il ne fait aucun doute que le SNP sera renvoyé comme le plus grand parti à Holyrood la semaine prochaine, mais leur perspective d’une majorité reste sur le fil du rasoir.

«Avec peu de mouvement depuis notre dernier scrutin à la mi-mars, il n’y a aucune preuve réelle qu’un parti ait pris un élan significatif avant que les électeurs votent la semaine prochaine.

“En utilisant un calculateur de sièges uniforme – un guide général d’estimation de la façon dont les votes pourraient se traduire en sièges – nos chiffres suggèrent que le SNP pourrait remporter une petite majorité de sept, grâce à un balayage presque net des circonscriptions.”

LIRE LA SUITE: les navires de l’UE commencent à être ACCUEILLIS dans les eaux de la Manche

Nicola Sturgeon a déclaré qu’elle offrait un “leadership sérieux” avant le vote (Image: PA)

Un deuxième sondage réalisé par Panelbase pour le Sunday Times affirme que Nicola Sturgeon gagnera avec une majorité d’un seul tandis que le parti Alba devrait remporter trois sièges.

Lors du vote de circonscription, lorsque les électeurs indécis étaient exclus, le SNP était à 48 pour cent avec les conservateurs à 21 pour cent.

Les travaillistes étaient à 20%, les libéraux démocrates à 7% et les Verts à 3%.

Lors du vote régional, le SNP est resté sur 39 pour cent, les conservateurs sur 22 pour cent, les travaillistes sur 16 pour cent, les démocrates libéraux sur 7 pour cent et les verts sur 8 pour cent.

NE MANQUEZ PAS:

Les députés disent que l’accord sur le Brexit devrait être examiné de toute urgence [LATEST]

Les conservateurs transforment le cœur du “ mur rouge ” travailliste en bleu lors des élections anglaises [REVEAL]

Le chef de la pêche français entre en éruption alors que le rang s’intensifie sur l’accès à la pêche britannique [INSIGHT]

Alex Salmond était l’ancien premier ministre d’Écosse (Image: .)

Nouveaux partis Alba sur 4 pour cent et All For Unity, fondé par George Galloway, sur 2 pour cent.

Le gourou écossais des sondages, le professeur Sir John Curtice, s’est traduit par le vote du parti dans les prévisions de sièges pour les deux sondages.

Pour le sondage BMG, le professeur Curtice a déclaré que le SNP obtiendrait 68 sièges, les conservateurs 25 sièges, les travaillistes en gagneraient 18, les verts en gagneraient neuf, les libéraux démocrates en remporteraient sept et Alba en gagnerait deux.

Pour le sondage Panelbase, le professeur de politique de l’Université de Strathclyde a déclaré que le SNP pourrait obtenir 65 sièges, les conservateurs 28, les travaillistes 18, les Lib Dems six, les Verts neuf et Alba trois.

BMG a interrogé 1023 Écossais âgés de 16 ans ou plus entre le 27 et le 30 avril, tandis que Panelbase a interrogé 1096 électeurs entre le 28 et le 30 avril.

Un troisième sondage pour l’Écosse a interrogé dimanche les Écossais sur le bilan des SNP au gouvernement.

34% des électeurs pensent que le SNP a bien géré l’éducation, et 39% pensent qu’il a été mal géré, ce qui donne au SNP une note nette de moins cinq.

Le SNP s’est également avéré avoir de mauvais résultats en matière de criminalité à moins quatre, avec le Brexit à moins trois et la politique du logement à moins un.

Nicola Sturgeon grillé par Justin Webb sur les plans de la frontière

Cependant, les électeurs dans l’ensemble étaient satisfaits du bilan du SNP au gouvernement, selon le sondage de Savanta ComRes.

Un total de 1 001 Écossais âgés de 16 ans ou plus ont été interrogés entre le 23 et le 27 avril pour l’enquête.

Répondant aux sondages, Alex Salmond a déclaré: «Un vote de liste régionale du SNP est un vote gaspillé à travers l’Écosse et ils sont prêts à remporter zéro siège de liste jeudi.

“Il est maintenant vital d’assurer une grande majorité, avec des partisans de l’indépendance donnant au SNP le vote de leur circonscription mais soutenant Alba sur la liste.

“Les sondages d’aujourd’hui montrent que les MSP soutenant l’indépendance pourraient potentiellement atteindre 80 ou même plus.”

Pendant ce temps, Nicola Sturgeon a insisté sur le fait qu’elle était la seule politicienne à offrir un «leadership sérieux» à l’Écosse lors du scrutin crucial de jeudi à Holyrood.

Mme Sturgeon a déclaré: «Nous ne disons pas qu’il n’y a pas de grands défis à relever dans ce pays, mais nous sommes le seul parti à faire le travail et à proposer des plans pour le faire.

“Et c’est le choix que les gens ont jeudi, voulez-vous voter pour les partis qui se disputent la deuxième place, en disant ouvertement qu’ils n’ont pas de plan de gouvernement, ou voulez-vous un premier ministre sérieux et un premier ministre expérimenté, c’est-à-dire diriger un gouvernement résolu à relever les défis. »

La candidate conservatrice écossaise Annie Wells a déclaré: “Le fait est qu’un scrutin pêche pour le parti travailliste est un vote perdu si vous voulez empêcher une majorité du SNP et arrêter Indyref2.

«Ils n’ont aucun espoir de contester le SNP sur la liste régionale.

«Je demande donc à tous ceux qui, comme moi, ont grandi en soutenant le parti travailliste, de prêter aux conservateurs écossais leurs bulletins de vote.