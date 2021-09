Nouvelles du SNP : Nicola Sturgeon joue avec le feu alors que l’accord du Parti vert « détruit la crédibilité » | Politique | Nouvelles

L’accord de coopération « révolutionnaire » entre le SNP et les Verts écossais, annoncé par le premier ministre Nicola Sturgeon, garantit une majorité indépendantiste pro-écossaise à Holyrood de 71-57 ; six de plus que les 65 nécessaires. Le SNP était enfermé dans des négociations avec le parti des Verts écossais depuis que le SNP n’a pas obtenu la majorité globale à Holyrood d’un seul siège lors des élections du 6 mai. Le nouvel accord verra le SNP et les Verts écossais « travailler ensemble pour un une Écosse plus verte, plus juste et indépendante », selon Mme Sturgeon.

Ils se sont engagés à organiser un référendum sur l’indépendance de l’Écosse après la crise de Covid qui se tiendrait au cours de la session parlementaire en cours à une date spécifique qui sera déterminée par le Parlement écossais.

Mais, un militant du changement climatique a répondu à l’accord en affirmant que les Verts écossais “détruiraient leur crédibilité” en s’associant au parti de Mme Sturgeon – l’accord SNP-Verts risquant de provoquer un contrecoup.

L’agriculteur biologique et cofondateur d’Extinction Rebellion, Roger Hallam, a accusé les Verts écossais de s’être vendus pour une place à la table.

M. Hallam a déclaré: «Il y a toujours une ambiguïté de la part du SNP d’autoriser l’ouverture de nouveaux champs pétroliers près des Shetland.

“Maintenant, c’est un acte de suicide national.”

Dans le programme politique, le SNP et les Verts admettent qu’ils “ne sont pas tout à fait d’accord” sur le secteur pétrolier et gazier.

En ce qui concerne l’extraction de pétrole et de gaz, il existe un engagement à revoir la politique et à s’éloigner des combustibles fossiles, mais le SNP semble se méfier du rythme du changement et offenser le secteur des affaires.

Les groupes écologistes ont accusé les ministres d’hypocrisie après qu’il est apparu que le développement d’un vaste nouveau champ pétrolier dans l’Atlantique Nord à Cambo, à l’ouest des Shetland, pourrait encore obtenir le feu vert.

Bon nombre des autres engagements environnementaux utilisent des termes non contraignants tels que « travailler vers » et « consultation », suggérant un manque d’engagement envers une réforme environnementale radicale.

M. Hallam a déclaré: “La division se situe maintenant entre les réalistes qui examinent réellement la réalité de ce que l’ouverture d’un champ pétrolifère signifie réellement pour l’avenir de la nation, et les personnes qui sont toujours dans le néolibéral” faisons du rock and roll et gardons simplement les affaires comme d’habitude’.

« Et si les Verts rejoignent ce gouvernement sans créer ces lignes rouges, ils détruiront leur crédibilité au cours des cinq prochaines années.

«Et je l’avais prédit auparavant avec le Parti vert – ils ont juste soif de pouvoir.

« C’est compréhensible mais nous avons affaire ici à une crise objective et la nature se fout des programmes politiques.

“C’est de la physique : si vous mettez des combustibles fossiles dans l’atmosphère, vous détruisez la société, point final.”

Cela vient après qu’un rapport de l’ONU sur le changement climatique a publié un “code rouge pour l’humanité”.

L’étude historique met en garde contre des vagues de chaleur, des sécheresses et des inondations de plus en plus extrêmes, ainsi qu’une limite de température clé dépassée en un peu plus d’une décennie, à moins que des mesures décisives ne soient prises immédiatement.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré : “Si nous combinons nos forces maintenant, nous pouvons éviter une catastrophe climatique mais, comme le rapport d’aujourd’hui l’indique clairement, il n’y a pas de temps pour les retards et pas de place pour les excuses.”

Le secrétaire général de l’ONU a ensuite exhorté les gouvernements du monde entier à accélérer les objectifs.

Dans le cadre de l’accord SNP-Verts, Mme Sturgeon a nommé les co-dirigeants du Parti vert écossais Lorna Slater et Patrick Harvie ministres dans son gouvernement.

Mais les critiques ont déclaré qu’avec seulement deux ministres, leur capacité à créer le changement est limitée et, qu’ils soient directement impliqués ou non, les Verts feront les frais de tout échec survenant au cours de leur mandat.

Le chef conservateur écossais Douglas Ross a qualifié l’accord de « coalition nationaliste avec un objectif primordial : séparer l’Écosse du Royaume-Uni ».

Le leader travailliste écossais Anas Sarwar a déclaré que le pacte entre les partis indépendantistes “confirme la suspicion de longue date selon laquelle les Verts écossais ne sont qu’une filiale du SNP”.

Un porte-parole des Verts écossais a déclaré : « M. Hallam ne semble pas être au courant que l’octroi de licences de gisements de pétrole est une question réservée au gouvernement britannique, ce n’est pas dans le cadeau du gouvernement écossais.

“L’extraction de pétrole et de gaz est un domaine où les Verts écossais et le SNP restent séparés, mais l’accord de coopération prévoit une action climatique dans les domaines dévolus à l’Écosse, notamment en réorientant les dépenses de transport vers les transports publics et les déplacements actifs, en accélérant la décarbonisation des maisons et accroître la capacité des énergies renouvelables de l’Écosse à créer des emplois et à ouvrir la voie à une transition juste.

Express.co.uk a contacté le SNP pour commentaires.