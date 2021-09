Nouvelles du SNP: Nicola Sturgeon se moque des Écossais perdant Freeports | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les ministres du SNP se sont retirés des pourparlers avec des responsables britanniques cette semaine après avoir échoué à parvenir à un accord conjoint pour deux nouveaux ports francs pour l’Écosse. Les responsables britanniques avaient discuté de deux ports francs en Écosse dans le cadre de la campagne commerciale post-Brexit de Boris Johnson. Les ports francs bénéficient d’importants allégements fiscaux et pourraient créer des milliers d’emplois et stimuler les économies locales, car ils peuvent englober une zone de 27 miles de diamètre.

Les ministres du SNP ont fait obstacle à la formulation de deux ports francs pour l’Écosse lorsqu’ils ont exigé qu’ils soient renommés « greenports » au nord de la frontière.

Le SNP a ajouté que les opérateurs au sein de ces ports francs doivent accepter certaines normes environnementales et d’emploi.

Un lecteur d’Express.co.uk appelé ‘hotdog007’ s’est énervé et a déclaré : “Le SNP a donc rejeté l’idée de Freeports parce qu’ils ne répondent pas aux besoins de l’Écosse.

« Avez-vous déjà entendu de telles bêtises ?

“Elle refuse à l’Écosse la possibilité de prospérer encore plus parce que c’est une initiative du gouvernement britannique.

“Les Écossais sont vraiment pris pour des imbéciles par le SNP.”

Un autre lecteur, ‘UKpatriot48’, a commenté : “L’Ecosse, vous méritez mieux.

“Elle est en train de broyer l’Ecosse dans le sol.”

Ils bénéficieront également d’« allégements fiscaux pour encourager la construction, l’investissement privé et la création d’emplois ».

L’Angleterre devrait obtenir huit nouveaux ports francs dans l’ère post-Brexit.

Les emplacements des ports francs qui ont été annoncés dans le budget de mars 2021 étaient à l’aéroport d’East Midlands, Felixstowe et Harwich, la région de Humber, la région de Liverpool City, Plymouth, Solent, Thames et Teesside.

Le Royaume-Uni espère attirer des entreprises internationales pour qu’elles s’installent dans des ports francs nationaux.

Il y a actuellement environ 80 ports francs disséminés dans l’UE, et la Grande-Bretagne après le Brexit pourrait appliquer des allégements douaniers et fiscaux plus importants avec les hubs situés au Royaume-Uni.