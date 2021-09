Nouvelles du SNP: SNP s’est moqué impitoyablement du projet de quitter la livre | Royaume-Uni | Nouvelles

Le samedi 11 septembre, le Royaume-Uni a enregistré 29 547 autres cas et 156 décès dans les 28 dits d’un test Covid positif. Les chiffres représentent une augmentation de 30% des décès par rapport au samedi 4 septembre, où 37 179 cas et 120 décès ont été enregistrés. Dans la semaine du 4 au 11 […] More