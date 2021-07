Nouvelles du SNP : Sturgeon accusé d’« inaction » pour tenir sa promesse d’indépendance | Politique | Nouvelles

Le parti Alba a affirmé que le mouvement du Oui en Écosse pourrait manquer « une opportunité historique » d’un deuxième référendum. Cela est dû à “l’inaction” du gouvernement dirigé par le SNP et les chefs ont déclaré que les changements devraient désormais venir “de l’extérieur” de Holyrood pour qu’un deuxième référendum réussisse.

Alba, qui est dirigée par l’ancien premier ministre écossais Alex Salmond, reste préoccupée par le fait que Westminster pourrait dominer le débat sur l’indépendance si les chefs du parti SNP ne commencent pas à faire campagne maintenant pour un vote.

Les changements nécessaires pour empêcher que cela ne se produise, a suggéré le député d’Alba Kenny MacAskill, prendraient la forme d’une “action extra-parlementaire”.

Le député d’East Lothian a également déclaré que cette action pourrait inclure des manifestations pour l’indépendance et la création d’une convention constitutionnelle où les groupes et les partis indépendantistes se réunissent pour créer une stratégie commune pour faire avancer un référendum.

M. MacAskill a ajouté dans le message hebdomadaire du parti aux partisans : « J’implore le mouvement Oui – rencontrons-nous, réunissons-nous, préparons-nous et faisons en sorte que l’Écosse redevienne une nation indépendante.

« C’est le moment où nous devrions agir.

« Malheureusement, la direction du mouvement Yes ne vient pas de l’intérieur de Holyrood, elle devra venir de l’extérieur, de tous ces groupes qui existent, de tous ces individus et organisations qui ont maintenu la cause de l’indépendance en vie.

« Cela va nécessiter des groupes extra-parlementaires. Cela va nécessiter une action extra-parlementaire.

M. MacAskill a poursuivi: «Nous devrions chercher, à mesure que les restrictions de verrouillage sont levées, non seulement à organiser les manifestations statiques et autres qui se déroulent actuellement, mais nous devons prendre des dispositions pour nous rencontrer, pour tous ces groupes et individus qui ont L’Écosse au fond, et au fond, pour se rassembler, pour décider d’une stratégie, pour obtenir la politique.

En réponse, un porte-parole du parti SNP a déclaré : « Kenny Macaskill souffle le chaud et le froid sur l’indépendance.

« Le mois dernier, il plaidait pour un accord de dévolution avec les syndicalistes.

« Le SNP ne sera distrait par personne pour obtenir un référendum et gagner l’indépendance. »