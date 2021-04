Nouvelles du SNP: Sturgeon et Salmond ont honte d’avoir déchiré les promesses du Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon a affirmé que la pandémie de coronavirus avait incité les gens à réfléchir « aux avantages de l’autonomie gouvernementale ». La dirigeante du SNP a insisté sur le fait que si elle pouvait « changer les choses » pour que le virus ne se soit jamais produit et que le soutien à l’indépendance était plus faible, elle « échangerait n’importe quel jour ».

Dans une interview pour des publications écossaises, elle a déclaré: «Ce que je sais, c’est que le soutien à l’indépendance a augmenté au cours de l’année écoulée, et est à un niveau plus élevé maintenant, et à un niveau plus élevé, apparemment durable, qu’il ne l’a jamais été.

« Les raisons à cela, je suppose, sont sujettes à débat. Je pense que le Brexit a encore un grand rôle à jouer. »

Mais Douglas Ross, chef conservateur écossais, a exhorté le premier ministre écossais à repenser ses priorités.

Il a déclaré: «Nous sommes confrontés à une crise de l’emploi imminente.

«Le moment est venu de commencer à s’attaquer à la tâche gigantesque de reconstruire notre économie, et non de ramener l’Écosse dans l’incertitude d’un autre référendum.»

Le parti lance demain une feuille de route pour la reconstruction détaillant le plan alternatif du parti pour assouplir les restrictions, protéger les emplois et redémarrer l’économie écossaise.

À propos des commentaires de Mme Sturgeon, il a déclaré: «C’est choquant de voir Nicola Sturgeon utiliser la pandémie comme un outil de recrutement pour l’indépendance.

«Le fait est que le gouvernement SNP est entré dans cette pandémie sans préparation.

«Il n’y avait pas assez d’EPI pour le personnel de première ligne, les tests et le traçage n’étaient pas assez bien effectués et, pire que tout, beaucoup de nos personnes les plus vulnérables ont été envoyées dans des maisons de soins en Écosse après avoir été testées positives pour COVID-19.

«Ce n’est pas un record dont quiconque devrait être fier – et il est honteux de faire campagne pour un autre référendum d’indépendance qui divise sur ses queues.»

Dans une allocution cet après-midi, Alex Salmond a lancé la campagne du parti Alba pour les élections écossaises de mai, où il a poussé à plusieurs reprises pour qu’une supermajorité de députés soit élue en faveur de l’indépendance.

Dans le cadre de sa stratégie pour obtenir l’indépendance, il a déclaré que le Parlement écossais devrait charger le gouvernement écossais d’entamer des négociations avec le gouvernement britannique, créant une « convention d’indépendance permanente » formée de représentants élus dans la semaine suivant les élections écossaises.

M. Salmond a ajouté: «L’indépendance est une priorité pour Alba, ce n’est pas vrai que les gouvernements ne peuvent pas faire deux choses en même temps.

«Après les horreurs de l’année dernière, le monde ne sera plus, ne devrait pas être, ne pourra plus être le même.

«Le monde va changer et, espérons-le, changera pour le mieux et tirera les leçons des tragédies de l’année dernière.»

Interrogé par l’Express s’il était imprudent de rechercher l’indépendance à ce moment-là, M. Salmond a déclaré: «Nous présenterons des idées qui répondent à l’ampleur du défi que je n’ai vu d’aucun autre parti politique.»

Pamela Nash, directrice générale de l’Ecosse dans l’Union, a déclaré: «Ce sont les dernières remarques irresponsables d’Alex Salmond, et il est temps pour le SNP d’exclure de travailler avec son ancien dirigeant discrédité et son nouveau parti qui est mis en place pour jouer notre élection système.

«Il est important de se rappeler que les gens votent aux élections sur une série de questions, et nous savons que l’indépendance est en bas de la liste des priorités des gens.

« Il serait également inacceptable de contourner la démocratie en essayant de quitter le Royaume-Uni par la porte dérobée sans référendum, alors que l’idée de gouvernements entamant des négociations constitutionnelles complexes et prolongées au milieu d’une urgence nationale en cours est grotesque.

«Tous les politiciens devraient se concentrer sur le rassemblement des gens, et non sur la recherche de nouvelles façons de diviser l’Écosse, afin que nous puissions bâtir une reprise réussie au sein du Royaume-Uni.»

Il intervient alors qu’un tribunal a été invité à statuer sur une affaire historique selon laquelle le Parlement écossais avait le pouvoir de convoquer un deuxième référendum sur l’indépendance avant le jour du scrutin le 6 mai.

Les juges d’appel ont entendu une affaire présentée par Martin Keatings au nom du groupe Forward As One, demandant au tribunal de déclarer que le Parlement écossais a le pouvoir de légiférer pour un autre vote.

Après une audience de deux jours en janvier, Lady Carmichael a rejeté l’affaire – jugeant qu’elle avait été « manifestement soulevée prématurément » et que la question d’un autre référendum était « également hypothétique et pourrait ne jamais se concrétiser ».

Lors d’une audience d’appel à la Cour de session aujourd’hui, Aidan O’Neill QC, comparaissant pour M. Keatings, a déclaré qu’il était clair que le Parlement écossais pouvait légiférer pour un référendum sur l’indépendance.

Il a déclaré que le gouvernement écossais avait maintenant publié un projet de loi pour un deuxième vote sur l’indépendance et le secrétaire à la Constitution Mike Russell a déclaré que le projet de loi serait présenté si le SNP obtenait la majorité lors des élections au Parlement écossais du mois prochain.

M. O’Neill a appelé le tribunal à prendre sa décision avant le scrutin du 6 mai afin que les électeurs puissent faire un choix éclairé.

Mais Andrew Webster QC, au nom de l’avocat général de l’Écosse, a déclaré que l’affaire pouvait être réduite à l’idée que le poursuivant (M. Keatings) avait besoin des conseils du tribunal pour pouvoir décider comment voter aux élections du mois prochain et que le tribunal devrait pas « donner effectivement des conseils de vote ».