Nouvelles du SNP: Sturgeon fait face à de nouvelles allégations de dons «manquants» de 600 000 £ | Politique | Nouvelles

Le SNP a déjà fait face à sept plaintes initiales concernant des dons faits au parti, mais la police enquêterait désormais sur 12 nouvelles enquêtes pour fraude. Cela survient au milieu d’allégations que l’argent affecté à un deuxième référendum sur l’indépendance a été détourné.

Ces nouvelles réclamations interviennent quelques jours seulement après que la police écossaise a confirmé qu’elle enquêtait sur sept allégations de fraude.

Une source a déclaré au Mail on Sunday : « Une douzaine d’autres allégations ont vu le jour depuis que la police a annoncé son enquête.

« Ces gens doivent être vus, faire des déclarations formelles, et cela ralentira un peu les choses.

«Mais une fois que cela sera réglé, la police demandera des mandats pour examiner les documents que les auditeurs n’abandonneraient pas volontairement, et ils s’attendent également à demander un mandat pour obliger les avocats du parti à remettre les documents pertinents.

“Après cela, c’est une certitude qu’ils voudront interroger les comptables et les hauts fonctionnaires du parti, notamment le trésorier et le directeur général, et éventuellement les avocats aussi, selon ce qu’ils découvriront.

“Cela dépendra de ce qu’ils apprendront des déclarations recueillies au cours des prochains jours et des documents qu’ils s’attendent à récupérer par le biais de mandats.”

L’argent collecté par les militants du SNP a été mis de côté pour un autre référendum sur l’indépendance, cependant, l’argent présumé a été détourné.

Le SNP a collecté au moins 600 000 £ grâce à deux collectes de fonds en 2017 et 2019.

M. Chapman a invoqué un manque d’information et de soutien qui l’a empêché d’exercer ses fonctions fiduciaires.

Quelques jours plus tard, Joanna Cherry a également quitté le comité et a affirmé qu’elle avait été empêchée d’améliorer la « transparence » et le « contrôle » au sein du parti.

Un porte-parole du SNP a déclaré : « Nous coopérerons pleinement à l’enquête policière et ne ferons aucun autre commentaire. »