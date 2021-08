Nouvelles du SNP: Sturgeon vit dans une «île fantastique», selon un expert en démantèlement cinglant | Politique | Nouvelles

in

Indyref2 : l’Ecosse serait confrontée à des défis économiques selon un expert

David Blake, professeur d’économie à City, Université de Londres, s’exprimait le jour où le gouvernement écossais a publié ses chiffres annuels des dépenses et des revenus du gouvernement écossais (Gers). Celles-ci indiquaient que le déficit budgétaire du pays avait plus que doublé pour atteindre 22,4 % du PIB en 2020/21, le chiffre annuel le plus élevé depuis le début des comptes annuels du gouvernement il y a deux décennies.

Les dépenses ont augmenté de 21% au cours de l’année, reflétant l’impact de la pandémie, tandis que les dépenses publiques moyennes par personne sont également passées à 1 828 £ au-dessus de la moyenne britannique.

Le Premier ministre écossais a insisté : « Avoir un déficit n’est pas – de toute évidence – un obstacle à l’indépendance d’un pays dans le monde. »

Dans une tentative apparente de rejeter la faute sur Londres, Mme Sturgeon a ajouté: “La situation budgétaire de l’Écosse est maintenant une caractéristique de la façon dont nous sommes gouvernés au Royaume-Uni, elle n’indique en rien à quoi ressemblerait la vie dans une Écosse indépendante. et il n’y a aucune raison que l’Écosse, en tant que pays indépendant, n’ait pas la même capacité de réussir que les pays du monde entier – dont beaucoup, bien sûr, ont beaucoup moins de ressources et d’attributs que l’Écosse. »

L’Écosse de Nicola Sturgeon aurait du mal en dehors du Royaume-Uni de Boris Johnson, a déclaré le professeur Blake (Image: GETTY)

Nicola Sturgeon avec Kathleen Jamie, le nouveau Makar ou Nationa Poet d’Écosse aujourd’hui (Image: GETTY)

Cependant, M. Blake n’était pas du tout convaincu par ses arguments, en particulier dans le contexte de la quête d’indépendance du SNP et de son objectif affiché de rejoindre l’Union européenne.

Il a déclaré : « Le Parti national écossais a la réponse à la question : qui paierait le bonus si l’Écosse devenait ‘indépendante’ et rejoignait l’Union européenne ?

« S’attendent-ils à ce que les Polonais, les Hongrois et les autres pays d’Europe de l’Est – où les salaires sont bien plus bas qu’en Écosse – paient de leur plein gré ? Quelque part, je ne pense pas.

LIRE LA SUITE: Keir Starmer a averti que Red Wall pourrait à nouveau soutenir Boris Johnson

Le coût potentiel de l’indépendance écossaise (Image: Express)

“L’Écosse devrait en fait être un contributeur net à l’UE – en payant une cotisation de près d’un milliard de livres sterling par an.”

Le professeur Blake a demandé pourquoi le SNP s’attendait à ce que Bruxelles laisse l’Écosse rejoindre «à bras ouverts», étant donné l’ampleur du déficit budgétaire, étant donné que le maximum autorisé en vertu des règles de Maastricht était de 3%.

Il a ajouté : « En outre, il a été estimé que la part de l’Écosse dans le passif net du Royaume-Uni est d’environ 300 milliards de livres sterling, soit 200 % de son PIB actuel.

A NE PAS MANQUER

Afghanistan EN DIRECT : Johnson lance un appel urgent pour sauver les Britanniques piégés [WORLD]

Quand vous devrez vous isoler à mesure que les règles changent pour le double jabbed [UK]

Les téléspectateurs de la BBC s’éteignent alors qu’ils claquent le concert de retour de l’équipe GB [TV]

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne (Image : GETTY)

Travailleurs du bâtiment à Varsovie, Pologne – où les salaires sont inférieurs à ceux de l’Écosse (Image: GETTY)

Le SNP ne répond jamais à ces questions – car il ne peut Professeur David Blake

« Cela se compare à un maximum autorisé selon les règles de Maastricht de 60 % du PIB. L’UE laissera-t-elle l’Ecosse supporter ce niveau de dette ?

« Mais, bien sûr, le SNP ne répond jamais à ces questions – parce qu’il ne le peut pas.

“C’est vivre dans un monde fantastique où une fée marraine enverra un chèque de 2 210 £ à chaque personne vivant en Écosse. Rêve.”

Le professeur Blake a souligné : « Faire face à la crise de Covid a clairement montré les avantages de faire partie du Royaume-Uni.

Fiche d’information de Nicola Sturgeon (Image: Express)

«Non seulement avions-nous une longueur d’avance en termes de développement et de déploiement de vaccins (le premier vaccin au monde a été administré au Royaume-Uni), mais nous avons également pu trouver les ressources financières pour couvrir les retombées économiques.

“Comme payer pour le National Health Service et le régime qui a payé 80% des travailleurs en congé, dont 930 000 travailleurs écossais.”

Dans le cas de l’Écosse, le gouvernement écossais avait dépensé 99,2 milliards de livres sterling pour les services publics vitaux pendant la crise, soit 9,1% des dépenses publiques totales du Royaume-Uni, alors que la population écossaise ne représentait que 8,2% de la population britannique, a déclaré le professeur Blake.

Il a ajouté : « En revanche, les recettes fiscales collectées en Écosse ne s’élevaient qu’à 62,8 milliards de livres sterling, soit 7,9 % du total britannique.

L’AstraZeneca a été développé en collaboration avec l’Université d’Oxford (Image : GETTY)

« La différence entre les dépenses et les impôts a dû être financée par des emprunts du gouvernement britannique.

« Cela a entraîné un énorme déficit de 36 milliards de livres sterling dans le budget de l’Écosse, ce qui équivaut à 22,4 % du PIB.

« C’est huit points de pourcentage de plus que le déficit à l’échelle du Royaume-Uni qui équivaut à 14,2 % du PIB.

“Cela équivaut à un bonus de 2 210 £ pour chaque personne vivant en Écosse.”