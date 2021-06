Nouvelles du SNP: un expert dénonce les modifications apportées aux règles de Sturgeon pour corriger le vote indépendant | Politique | Nouvelles

in

Nicola Sturgeon s’est présenté sur une plate-forme pour l’indépendance de l’Écosse lors des élections de Holyrood cette année, mais le soutien s’est estompé pendant cette période. L’expert Jamie Black a dénoncé le SNP à qui il envisage de donner le vote s’il devait organiser un autre référendum. Il a expliqué que le SNP pense que les jeunes de 16 ans leur gagneront l’indépendance parce qu’ils “ne comprennent pas tout à fait”.

S’adressant à GB News, M. Black a déclaré: “C’est un peu riche du SNP de discuter du gerrymandering du vote.

“Ce sont eux qui ont réussi à abaisser l’âge du vote à 16 ans parce que c’est leur perception que les jeunes sont plus susceptibles de voter pour la séparation parce qu’ils ne comprennent peut-être pas pleinement ce que cela peut impliquer et ont moins économique que leurs parents et grands-parents.

“Le SNP a également changé les règles afin que vous n’ayez plus besoin d’avoir un domicile fixe pour voter.

“Ils sont également très désireux de permettre un vote à toute personne qui se trouve être un résident en Écosse alors que je dis, mes propres enfants qui ont grandi en Écosse, se considèrent comme des Écossais, ont bien l’intention de passer la seconde moitié de leur vie en Écosse, n’aura pas de vote.

“Je pense que l’argument du gerrymandering est un peu faible, mais je suis certainement d’accord que nous devons gagner l’argument sur l’unité du Royaume-Uni.”

