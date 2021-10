Nouvelles du SNP : Un fonds de relance de plusieurs milliards de dollars pour le Brexit est exigé dans le cadre d’une attaque contre le gouvernement britannique | Politique | Nouvelles

Le SNP souhaite que le fonds aide les ménages et les entreprises du pays et exhorte Rishi Sunak à créer un fonds d’urgence pour les familles aux prises avec de faibles revenus. Ian Blackford, le leader du SNP à Westminster, a lancé ces appels dans un chaos continu qui a vu les entreprises des secteurs du transport, de l’hôtellerie et des soins souffrir d’une pénurie de personnel gravement préjudiciable. Les prix des magasins ont bondi de 0,4% en août sur une base mensuelle, selon les derniers chiffres du BRC et du groupe de recherche NielsenIQ.

Cette flambée a été entraînée par une augmentation de 0,6% des prix non alimentaires, y compris une flambée du coût des produits électriques.

Des millions de familles à travers le Royaume-Uni ont également été touchées par une réduction de 20 £ par semaine du crédit universel, tandis que l’on craignait également une augmentation des factures d’énergie ainsi qu’une augmentation des cotisations à l’assurance nationale à partir d’avril.

M. Blackford a fait rage: «Le Royaume-Uni est dans un état de crise constante sous le contrôle de Westminster – avec les coupes conservatrices et la flambée des coûts du Brexit laissant les familles, les entreprises et l’économie plus pauvres et pires.

« La chancelière doit utiliser ce budget pour maîtriser la spirale de la crise du coût de la vie des conservateurs et atténuer les dommages causés par les coupes conservatrices, les hausses d’impôts régressives et le Brexit. »

Il a ajouté : « Sous les conservateurs, le Royaume-Uni souffre des pires niveaux de pauvreté et d’inégalité dans le nord-ouest de l’Europe et la pauvreté au travail est au plus haut niveau de ce siècle.

« La décision de Rishi Sunak de réduire le crédit universel, d’imposer un gel des salaires du secteur public, d’augmenter l’assurance nationale et de supprimer le triple verrouillage des retraites mettra encore plus de familles dans la misère.

« Il est essentiel que le gouvernement britannique mette en place un plan d’urgence pour augmenter les revenus des ménages et inverser l’augmentation de la pauvreté. Introduire un véritable salaire vital, mettre fin au gel des salaires, annuler les réductions du crédit universel et offrir un paiement énergétique aux ménages à faible revenu.

« Avec le Brexit qui martèle l’économie, la chancelière doit suivre l’exemple de l’UE et introduire un fonds de relance du Brexit pour atténuer les dommages causés, qui ont déjà coûté des milliards de livres à l’Écosse. »

Environ 3 milliards de livres sterling d’investissements dans l’éducation devraient être annoncés dans le budget de cette semaine, ce qui donnera aux gens « les compétences dont ils ont besoin pour gagner plus et progresser dans la vie », a déclaré M. Sunak.

Le chancelier devrait fournir une injection d’argent à l’éducation après 16 ans, mais aussi aux adultes plus tard dans la vie.

Il annoncera également un quadruplement des camps d’entraînement de compétences dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité et le nucléaire.

M. Sunak a déclaré : « Notre réussite économique future dépend non seulement de l’éducation que nous donnons à nos enfants, mais de l’apprentissage tout au long de la vie que nous proposons aux adultes.

« Cette révolution des compétences de 3 milliards de livres sterling s’appuie sur notre plan pour l’emploi et offrira des opportunités à travers le Royaume-Uni en transformant l’éducation après 16 ans, en donnant aux gens les compétences dont ils ont besoin pour gagner plus et progresser dans la vie. »

Le secrétaire à l’Éducation, Nadhim Zahawi, a ajouté : « Nous aidons les gens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour obtenir de bons emplois.

« Nos réformes des compétences et cet investissement supplémentaire aideront davantage de personnes à continuer à se perfectionner et à se recycler tout au long de leur vie et ouvriront la porte à des carrières dans des industries hautement qualifiées. »