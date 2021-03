Nouvelles du sommet de l’UE: Kurz disparaît lors de la rencontre de l’UE avec Biden après une dispute | Politique | Nouvelles

L’appareil photo du chancelier autrichien a été éteint sur une photo mise en ligne de leur rencontre numérique historique avec le président américain. Cela fait suite à des pourparlers marathon au cours desquels M. Kurz a mis en évidence de profondes divisions dans la politique interne de Covid jabs de l’UE27. Les dirigeants européens ont passé plus de cinq heures à se disputer sur la distribution, la production et la thésaurisation potentielle des vaccins dans un contexte de colère croissante face à leur déploiement au rythme d’escargot.

Les pourparlers marathon ont été décrits comme tendus et de mauvaise humeur, des initiés accusant M. Kurz d’une rupture des relations.

L’Autrichien aurait bloqué tout espoir de progrès et exigé plus de doses du pot central de l’UE.

Il a ressenti la colère de la chancelière allemande Angela Merkel après avoir menacé de mettre son veto à tout accord de distribution qui n’augmenterait pas la part de coups de l’Autriche.

Selon des sources, Mme Merkel a aboyé: «Les contrats d’achat étaient chacun signés par les États membres, et ce n’était pas par des bureaucrates stupides.»

Les pourparlers se sont traînés tard dans la nuit avec un texte de compromis finalement accepté pour satisfaire Vienne, mais seulement après que les négociations sur les vaccins aient été suspendues pour accueillir le président américain Biden.

C’était la première fois depuis 2009, quand ils ont accueilli Barack Obama, que les dirigeants de l’UE ont eu des entretiens avec le chef de la Maison Blanche.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré: «Pour la première fois en 11 ans, nous avons accueilli le président des États-Unis au Conseil européen.

«C’était l’occasion pour le président des États-Unis d’exprimer sa vision de notre future coopération. Et pour nous d’exprimer notre ferme engagement en faveur de cette alliance transatlantique fondamentale. »

Après le départ du président Biden de la réunion, les dirigeants de l’UE se sont remis au travail pour régler leur querelle tendue sur les vaccins.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a insisté sur le fait qu’elle avait reçu le soutien des États membres pour tenter d’obtenir «la juste part de l’Europe» des vaccins.

Au cours des pourparlers de crise sur le fiasco des jabs du bloc, le principal eurocrate a eu du mal à maintenir son interdiction d’exportation des vaccins Covid en vie, craignant que les plans ne déclenchent une guerre commerciale mondiale.

Avant le sommet, elle a tweeté qu’il « garantirait que les Européens reçoivent leur juste part de vaccins ».

Elle a déclaré: «Le problème actuellement avec l’approvisionnement en vaccins n’est pas tant dû à la question de la quantité commandée, mais plutôt de la quantité qui peut être fabriquée sur le sol européen.

«Parce que nous pouvons voir clairement: les usines de fabrication britanniques fabriquent pour la Grande-Bretagne, les États-Unis n’exportent rien, et donc nous comptons sur ce qui peut être produit en Europe, et nous devons nous attendre à ce que ce virus nous préoccupe pendant longtemps. «

Mme Merkel dirigeait un groupe de capitales européennes inquiètes exhortant Bruxelles à reculer sur sa menace de blocus.

Les pays, dont la Belgique, le Danemark, la Suède, l’Irlande et les Pays-Bas, craignent que Mme von der Leyen puisse détruire des chaînes d’approvisionnement vitales en interrompant les livraisons vers la Grande-Bretagne.

Mais elle a présenté un diaporama détaillant le nombre de vaccins exportés de l’Europe continentale vers le reste du monde.

Une source européenne a déclaré à Express.co.uk qu’elle avait délibérément souligné que 21 millions des 77 millions de doses avaient atterri en Grande-Bretagne.

La France, l’Italie et la Pologne ont continué à soutenir une interdiction d’exportation sur les pays avec un meilleur déploiement de jabs que l’UE.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a exhorté Bruxelles à aller plus loin en prenant le contrôle des usines et en arrachant les brevets pour le coup d’Oxford, ainsi qu’en bloquant les livraisons à l’étranger.

Il a déclaré: « Il est temps de remplacer les paroles fortes par des actions fortes. Nous devons mettre des solutions plus efficaces sur la table ».