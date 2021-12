Nouvelles du sondage : Tout va bien

CNBC a publié aujourd’hui les résultats du sondage qui renforcent ce que nous voyons partout : les démocrates sont en difficulté.

Commencez par Joe Biden. CNBC dit que « la note d’approbation globale de Biden s’est stabilisée à un faible niveau de 41% ». Nous voyons la même chose dans l’enquête Rasmussen, où le taux d’approbation de Biden est tombé à 42% il y a quelque temps et reste là comme un chat mort. Mais je pense que ces chiffres sont trop élevés. Il n’y a aucun moyen pour que plus de 40 % des votants reviennent sur l’année dernière et disent : « Bon travail, Joe ! » Je pense que beaucoup d’entre eux sont des démocrates fidèles qui disent aux sondeurs, en effet, c’est notre histoire et nous nous y tenons.

Cela peut être vu en examinant l’approbation de Biden sur des questions individuelles et dans les opinions des électeurs sur les élections au Congrès. Sur l’économie, les chiffres de Biden sont sombres :

Son approbation économique a coulé plus profondément sous l’eau, avec 37% d’approbation contre 56% de désapprobation, passant de 40% d’approbation à 54% dans l’enquête du deuxième trimestre.

C’est un chiffre terrible, étant donné que l’économie est désormais le problème numéro un :

L’inflation a désormais fermement éclipsé le coronavirus en tant que préoccupation n ° 1 pour le pays, ces deux problèmes étant suivis par l’immigration, la criminalité et le changement climatique.

Le coronavirus très médiatisé a ouvert la porte aux démocrates pour renverser le président Trump, alors que Biden a promis de « fermer » le virus. Malheureusement, il n’y a rien qu’un gouvernement puisse faire pour arrêter un virus. En conséquence, Biden a également perdu du terrain sur cette question :

À 46% d’approbation à 48% de désapprobation, la cote d’approbation de Biden sur le coronavirus est désormais sous-marine pour la première fois.

Il est difficile de voir le coût de la vie baisser au cours des dix prochains mois, surtout si les démocrates réussissent à imprimer plus d’argent via le projet de loi Build Back Broke. Et le coronavirus continuera de se propager, empêchant toute reprise de l’évaluation publique de l’administration Biden sur cette question.

Le sondage CNBC rejoint au moins deux autres pour trouver un soutien sans précédent pour les candidats du GOP aux prochaines élections de mi-mandat :

Les républicains affichent désormais un avantage historique de 10 points lorsqu’on demande aux Américains quel parti ils préfèrent contrôler le Congrès, détenant une marge de 44 % à 34 % sur les démocrates. C’est à partir d’un avantage républicain de 2 points dans l’enquête d’octobre. Au cours des 20 dernières années, les enquêtes CNBC et NBC n’ont jamais enregistré un avantage républicain à deux chiffres sur la préférence du Congrès, la plus grande avance jamais enregistrée étant de 4 pintes pour le GOP.

Y a-t-il quelque chose que la presse puisse fabriquer au cours des dix prochains mois pour donner l’impression que l’administration Biden est compétente ? J’en doute.

J’ajouterais encore une note locale. Dans la plupart des États, les sondages actuels montrent que l’économie est la préoccupation numéro un des électeurs. Mais lors d’un sondage approfondi réalisé la semaine dernière au nom de mon organisation, nous avons constaté que le crime est le numéro un dans le Minnesota.

Notre sondeur a demandé aux habitants du Minnesota quelle devrait être la priorité absolue du gouverneur Tim Walz au cours de l’année à venir. Une pluralité de 28% ont déclaré « Réagir à la recrudescence des crimes violents ». En deuxième position se trouvait « Créer des emplois et aider l’économie », à 20 %. « Améliorer les écoles et l’éducation » arrive en troisième position avec 15 %. Beaucoup de ces personnes interrogées veulent se débarrasser de la théorie critique de la race. « Réagir à la pandémie de COVID-19 » est à la quatrième place avec 14 %.

C’est un résultat frappant dans un État où l’hystérie causée par le covid, attisée cyniquement par le gouvernement de notre État, domine la vie politique depuis deux ans. Des gens l’ont eu avec le virus. Cela ne va pas disparaître, et les fermetures du gouvernement, les mandats de masque et autres ont peu ou rien fait. Dans dix mois, il n’en sera que plus évident que la « réponse » du gouvernement au covid a été pour la plupart inutile et ne constitue pas une base substantielle pour choisir un candidat pour servir à l’avenir. Et le Minnesota n’est pas le seul État à avoir connu des niveaux de criminalité choquants au cours de la dernière année.

Ce qui est encore une bonne nouvelle pour le GOP, car personne – surtout aucun démocrate ! – n’imagine que les démocrates s’intéressent à la lutte contre le crime. Le tableau s’annonce donc radieux pour les Républicains.