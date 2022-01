Nouvelles du transfert d’Arsenal: le Bayer Leverkusen entame des pourparlers pour signer Eddie Nketiah sur un transfert gratuit

L’accord de Nketiah expire cet été (Photo: .)

L’attaquant d’Arsenal Eddie Nketiah est en contact avec le Bayer Leverkusen au sujet d’un éventuel accord précontractuel, selon des informations.

L’accord actuel du joueur de 22 ans doit expirer à la fin de la saison et il est désormais libre de négocier avec des clubs étrangers.

Nketiah a eu du mal à jouer régulièrement sous Mikel Arteta, ses apparitions se limitant principalement à la Coupe Carabao cette saison.

Arteta a déclaré qu’il souhaitait que l’attaquant reste (Photo: .)

Le diplômé de l’académie des Gunners a marqué cinq buts en Coupe, dont un triplé contre Sunderland en quarts de finale, il est à la recherche de plus de football en équipe première.

Selon le Daily Mail, l’équipe de Bundesliga Leverkusen a ouvert des pourparlers avec Nketiah, qui devrait actuellement devenir agent libre cet été.

Le Crystal Palace de la légende d’Arsenal Patrick Vieira est l’une des autres équipes liées à un transfert pour l’avant-centre.

Cependant, s’exprimant en décembre, Arteta a exprimé son désir de garder Nketiah aux Emirats, bien qu’il accepte que le joueur ait besoin de plus de minutes.

« Eddie a encore six mois sur son contrat et nous discutons avec lui et les agents pour essayer de trouver le meilleur moyen possible », a déclaré Arteta.

« Eddie sait à quel point je l’aime, à quel point je le note et j’aimerais qu’il reste au club.

« C’est notre joueur et quelqu’un que nous avons élevé et qui a l’ADN d’Arsenal dans le sang.

« Il aime tellement le club et sa raison est qu’il veut jouer plus au football et c’est une vraie raison. »



