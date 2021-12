Nouvelles du transfert de Chelsea: les joueurs du Real Madrid s’attendent à ce qu’Antonio Rudiger rejoigne le club

Antonio Rudiger semble prêt à rejoindre le Real Madrid (Crédits : Dave Shopland/REX/Shutterstock)

Les joueurs du Real Madrid s’attendent désormais à ce qu’Antonio Rudiger quitte Chelsea pour rejoindre le Bernabeu en transfert gratuit à la fin de la saison.

L’Allemand entame les six derniers mois de son contrat à Stamford Bridge et il a rejeté la dernière offre du club, qui valait environ 140 000 £ par semaine.

Rudiger veut la parité avec les meilleurs revenus de Chelsea et il veut que le club double son offre à environ 280 000 £ par semaine, selon le Telegraph.

Chelsea pense que cela pourrait causer plus de problèmes que cela n’en résoudrait, étant donné que Andreas Christensen, Thiago Silva et Cesar Azpilicueta approchent également de la fin de leurs accords.

Rudiger veut la parité avec les meilleurs salariés de Chelsea (Photo de Marc Atkins/.)

Le club reste donc ferme car il ne veut pas être rançonné, mais cela a donné un espoir important à Madrid, qui est prêt à répondre aux exigences salariales de Rudiger.

Rudiger a joué aux côtés de Thibaut Courtois et Eden Hazard à Stamford Bridge et le couple s’extasie sur la vie dans la capitale espagnole.

L’Allemand est également un ami proche de David Alaba et il pourrait former un partenariat de défenseur central avec l’Autrichien s’il choisit de rejoindre Los Blancos.

Chelsea n’a pas perdu espoir de convaincre Rudiger de rester et maintiendra donc un dialogue ouvert avec ses représentants.

Mais le club surveille également de près la situation de Jules Kounde à Séville.

Chelsea a failli signer le Français l’été dernier et avait convenu de conditions personnelles avec le défenseur concernant un déménagement à Stamford Bridge.



