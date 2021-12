Nouvelles du transfert de Chelsea: Thomas Tuchel laisse tomber un indice majeur sur l’avenir de Conor Gallagher

Conor Gallagher a impressionné au Crystal Palace (Photo de Sebastian Frej/MB Media/.)

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a laissé entendre que Conor Gallagher reviendrait à Stamford Bridge la saison prochaine pour se battre pour une place de titulaire en disant que le club « aime » le milieu de terrain.

Le joueur de 21 ans a été l’une des recrues de la saison pour Crystal Palace, marquant six buts et réalisant trois passes décisives depuis son prêt d’une saison à Selhurst Park.

Les Eagles souhaitent naturellement que le transfert de Gallagher au club devienne permanent et il a été question que Chelsea pourrait tirer profit de sa compétition pour les places au milieu de terrain.

Cependant, Tuchel a semblé exclure cette perspective en affirmant qu’il était » convaincu » que le déménagement de Gallagher à Palace était le bon choix pour son développement à long terme et que le club » l’aime « .

Tuchel veut garder le milieu de terrain (Photo de Paul Harding/.)

« Nous aimons Conor. Nous sommes convaincus de lui », a déclaré Tuchel.

« Nous avons pris la décision pour Conor parce que lorsque nous avons examiné le milieu de terrain – Mateo Kovacic, Jorginho, N’Golo Kante – il était considéré comme le numéro quatre du groupe.

« Conor le savait depuis le début. Une opportunité s’est présentée où il pouvait clairement voir plus de minutes et plus de responsabilités.

« Est-ce qu’il serait le même Conor s’il était resté ici ? Evidemment non, car la situation sera alors différente.

« Peut-être alors que les mêmes personnes diraient : « Comment peuvent-elles compter sur Conor Gallagher » ?

« Si Mateo n’avait pas été blessé, cela n’aurait pas vraiment d’importance. Donc, non, vous ne pouvez pas revenir sur ces décisions qui sont prises pour le club et pour le joueur. Tout le monde était d’accord là-dessus.

« Et c’est évidemment une bonne décision car il se débrouille si bien et tout le monde est content. C’est parce qu’il joue chaque match et sait à quel point il est important pour l’équipe de Crystal Palace. C’est une grande partie d’être au meilleur niveau possible.’



