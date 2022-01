Nouvelles du transfert de football féminin: Liverpool signe Stengel, Hemp Extends & More

Le dernier jour de la fenêtre de transfert de janvier, Liverpool Women, Manchester City Women et West Ham United Women ont toutes été actives, entre autres. Liverpool a signé Stengel, Manchester City a prolongé le séjour de Lauren Hemp et West Ham a signé l’internationale danoise Emma Snerle.

Football féminin : Liverpool signe Stengel, Hemp Extends et plus

Katie Stengel rejoint Liverpool

L’attaquante expérimentée née aux États-Unis, Katie Stengel, a rejoint Liverpool, leader du FA Women’s Championship. La joueuse de 29 ans retrouve le manager Matt Beard, avec qui elle a joué aux Boston Breakers.

Stengel s’est entraîné avec Liverpool la semaine dernière et a été annoncé comme une nouvelle recrue plus tôt dans la journée. Elle pourrait faire ses débuts contre Blackburn Rovers Ladies le dimanche 9 janvier.

Stengel a déclaré à liverpoolfc.com : « C’est incroyable d’être ici, tout le monde a été si accueillant et j’ai hâte de commencer. J’ai toujours voulu jouer dans cette ligue et quand je suis entré en contact avec Matt, c’était juste le destin, je suppose, et peut-être un peu de chance !

Beard a ajouté: «Katie est différente des joueurs de premier plan que nous avons au club et apporte une vaste expérience, ayant joué au Bayern Munich et dans certains des meilleurs clubs américains. C’est une attaquante athlétique qui est bonne dans les espaces restreints. Nous n’avons travaillé ensemble que brièvement, mais c’est une bonne finissante et ce sont ces options que nous avons dans les positions où nous avons eu quelques blessures et où nous poursuivons la compétition pour les places.

Liverpool n’a perdu qu’un match de championnat cette saison alors qu’elle cherche à revenir en FA Women’s Super League, elle domine le championnat, avec deux points d’avance sur Durham Women, avec un match en moins.

Ailleurs à Liverpool, comme l’a rapporté Emma Sanders, le contrat de Rinsola Babajide a été résilié mutuellement, mettant également fin à sa période de prêt avec Brighton & Hove Albion Women.

West Ham United ajoute Emma Snerle

West Ham United Women a confirmé aujourd’hui la signature de la milieu de terrain danoise de 20 ans Emma Snerle.

Snerle arrive avec des tonnes de promesses après avoir marqué 30 buts en 68 départs pour Hjørring. Elle a fait ses débuts internationaux en 2019 et a depuis amassé 22 sélections.

Snerle a déclaré à West Ham TV : « Je suis juste heureux d’être ici et impatient de commencer. C’est une grande ligue, un grand club et je suis vraiment excité de commencer. Je suis milieu offensif. J’aime être créatif et faire en sorte que mes coéquipiers soient beaux. Je veux aussi me marquer moi-même.

West Ham est actuellement 7e de la FA WSL. Le match de dimanche contre Manchester United Women, qui devait avoir lieu au London Stadium, a été reporté en raison d’une épidémie de coronavirus dans le club.

Lauren Hemp prolonge son séjour à Manchester City

Lauren Hemp a prolongé son contrat avec Manchester City, la gardant au club jusqu’à l’été 2024.

Hemp a déclaré à mancity.com : « Je sais qu’il y a beaucoup plus à venir de cette équipe. Je suis entouré de certains des meilleurs joueurs et entraîneurs du monde, et les avoir autour de moi ne fera que m’aider à me développer encore plus au cours des années à venir.

Le chanvre est l’un des meilleurs talents du jeu et, malgré la saison difficile de City, a joué lors de la victoire 20-0 de l’Angleterre sur la Lettonie, marquant quatre buts. Sa prolongation apportera un grand soulagement à Manchester City.

Charlton Athletic signe Jorja Fox en prêt

Charlton Athletic Women a prêté Jorja Fox de Chelsea. Le joueur de 18 ans est la première signature de la patronne des Addicks, Karen Hill, pour la fenêtre de janvier.

Fox a déclaré à cafc.co.uk : « C’est bon d’être ici. J’ai regardé l’équipe jouer au cours de la saison et j’ai été vraiment impressionné par le football qu’ils ont joué.

Karen Hills a ajouté : « Jorja est un jeune talent fantastique que nous suivons depuis un certain temps, donc je suis vraiment ravie que nous ayons pu l’amener à Charlton. »

Cela fournira à Fox une expérience précieuse et renforcera sans aucun doute ses ambitions à long terme à Chelsea.

