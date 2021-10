Nouvelles du transfert de Man Utd: Barcelone répond à l’offre de Mino Raiola de signer Paul Pogba

Barcelone n’est pas intéressée par la signature de Paul Pogba (Photo de Michael Regan/.)

Barcelone a refusé l’opportunité de recruter le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba après s’être vu offrir l’opportunité par son agent Mino Raiola.

Pogba, 28 ans, est en fin de contrat à la fin de la saison et il tarde à signer un nouveau contrat à Old Trafford.

United tient à garder le Français et est en pourparlers avec Raiola sur un nouvel accord à long terme, Pogba étant censé être soutenu par les récentes arrivées de Raphael Varane et Cristiano Ronaldo.

Néanmoins, les progrès étant lents sur une prolongation, Pogba est libre de signer un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers à partir du 1er janvier et la publication espagnole Sport affirme que Raiola a été en contact avec Barcelone pour offrir le milieu de terrain aux géants catalans.

Pogba gagne 280 000 £ par semaine à Old Trafford (Photo de Jonathan Moscrop/.)

Barcelone a montré de l’intérêt pour Pogba dans le passé, notamment en 2016 lorsqu’il a rejoint United, puis à nouveau en 2018.

Cependant, les Catalans ont enregistré une perte de revenus annuels de 470 millions de livres sterling la semaine dernière et leur situation financière désastreuse signifie qu’ils ne sont pas en mesure de signer Pogba.

Le milieu de terrain gagne environ 280 000 £ par semaine à Old Trafford et il pourrait gagner jusqu’à 400 000 £ par semaine en signant un nouvel accord, des chiffres que Barcelone ne peut pas atteindre pour le moment.

En fait, Barcelone souhaite continuer à réduire sa masse salariale après les sorties de Lionel Messi et Antoine Griezmann, les mettant ainsi hors de course pour Pogba.

Le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et la Juventus sont tous intéressés par la signature de Pogba, alors qu’il est prêt à rester à Old Trafford.



