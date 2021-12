Nouvelles du transfert de Newcastle United: Kieran Trippier aux côtés du banni de Man United Anthony Martial, ainsi que l’homme oublié de Tottenham alors qu’Eddie Howe pousse pour garder Magpies en Premier League

La fenêtre de transfert de janvier ne peut pas arriver assez tôt pour Newcastle United qui a désespérément besoin de nouveaux visages pour tenter d’éviter la relégation.

Après leur rachat de 300 millions de livres sterling du Fonds d’investissement public saoudien en octobre 2021, les fans attendent avec impatience de voir quels acteurs ils signeront à l’ouverture du marché.

Le manager Eddie Howe a besoin de talent pour aider le club à éviter une autre relégation

Il semble que le premier accord de la nouvelle ère se rapproche de plus en plus avec Kieran Trippier susceptible de le rejoindre dès la semaine prochaine.

Étant donné que Newcastle a la pire défense commune de la ligue, il n’est pas surprenant de voir le club remplacer quelqu’un comme Trippier compte tenu de la qualité qu’il possède et de l’expérience qu’il possède.

Bien qu’ils aient besoin de recrutements défensifs, le club a également besoin d’un soutien supplémentaire à l’avant avec Callum Wilson et Allan Saint-Maximin les deux seuls joueurs menacés de but.

La blessure aux ischio-jambiers de Wilson est un coup dur et pourrait le laisser hors de combat pendant plusieurs mois.

Cela dit, talkSPORT.com examine à qui le club pourrait s’adresser dans la fenêtre de transfert de janvier…

Trippier est sur le point de donner à Howe un coup de pouce bien nécessaire à l’arrière

La blessure de Wilson est un coup dur pour Newcastle dans sa tentative de rester en place cette saison

Kieran Trippier

Newcastle espère faire de Kieran Trippier sa première signature sous son nouveau propriétaire et pourrait faire partie de l’équipe de Howe dès le 3 janvier.

Trippier, qui était fortement lié à Man United lors de la fenêtre de transfert de l’été 2021, devrait être le premier nom à franchir la porte de St James ‘Park avec des pourparlers à un stade avancé selon The Telegraph.

Le rapport indiquait qu’en dépit des problèmes d’avoir à payer des prix gonflés pour les joueurs, ainsi que de donner des salaires plus élevés à eux et à leurs agents, Newcastle sera en mesure d’agir rapidement pour sécuriser les signatures lorsque la fenêtre s’ouvrira.

Trippier a aidé l’Atletico à remporter la Liga la saison dernière

Antoine Martial

Martial a dit à Ralf Rangnick qu’il voulait quitter Old Trafford et serait prêt à partir dans la fenêtre de transfert de janvier.

Séville aurait été intéressé par la signature de l’attaquant, tandis que Newcastle est également lié, mais Rangnick a confirmé que personne n’avait fait d’offre qui satisfasse les demandes du club.

Rangnick a déclaré: «Oui, nous avons parlé mercredi. Nous avons longuement parlé. Il m’a expliqué qu’il était à Manchester United depuis maintenant sept ans et qu’il pense que c’est le bon moment pour changer, pour aller ailleurs.

« D’une certaine manière, c’est compréhensible, je pourrais suivre ses pensées mais d’un autre côté, il est également important de voir la situation du club.

« Nous avons des temps Covid, nous avons trois compétitions dans lesquelles nous avons encore de grandes ambitions.

« Je lui ai dit tant qu’il n’y a pas de club qui s’intéresse à lui, et cela ne devrait pas seulement être dans l’intérêt du joueur, cela devrait aussi être dans l’intérêt du club.

« Jusqu’à présent, pour autant que je sache, il n’y a eu aucune offre d’aucun autre club et tant que ce sera le cas, il restera. »

Martial a dit à United qu’il voulait partir et qu’il pourrait partir en janvier

Joe Rodon

Newcastle serait en tête de la course pour le prêt du défenseur de Tottenham Joe Rodon.

L’international gallois n’a joué qu’une seule fois sous la direction du nouvel entraîneur-chef Antonio Conte.

Rodon a exprimé son désir de jouer régulièrement en équipe première et un éventuel prêt en janvier pourrait augmenter ses chances avant la Coupe du monde de l’année prochaine.

Newcastle pourrait être une destination possible pour Rodon, selon le Times.

Rodon a eu du mal à gagner du temps depuis qu’il a rejoint les Spurs l’année dernière

Samuel Umtiti

La défense a été un gros problème pour Newcastle et il est facile de comprendre pourquoi ils ont été liés à de nombreux noms.

Le défenseur de Barcelone Samuel Umtiti est un objectif de 17 millions de livres sterling, selon les rapports, le club espagnol souhaitant se décharger de son salaire de 220 000 livres sterling par semaine.

Le Sun rapporte qu’Umtiti pourrait partir dans la fenêtre de transfert de janvier alors que Xavi cherche à façonner son équipe.

Umtiti a été lié à un déménagement à Newcastle en janvier

Aaron Ramsey

Les Magpies auraient fait une offre de contrat de trois ans au milieu de terrain de la Juventus Ramsey.

Selon The Express, cette offre est de 150 000 £ par semaine pour la durée de l’accord, plus des bonus.

L’ancienne star d’Arsenal a eu du mal à obtenir un temps de jeu régulier au club de Serie A en raison de problèmes de forme physique et de blessures.

Son ancien coéquipier Jack Wilshere pense qu’il serait une excellente signature pour le club du Nord-Est.

Wilshere a déclaré à talkSPORT: « Il serait une excellente signature pour eux. C’est un club énorme, Newcastle.

«Il a évidemment eu un sort réussi à Arsenal, est allé en Italie, il n’a pas joué autant qu’il le voulait.

« Il veut probablement revenir ici, il a une jeune famille.

« [He can go to a] grand club, qui va potentiellement devenir encore plus grand au cours des quatre ou cinq prochaines années.

Ramsey pourrait échanger des rayures noires et blanches contre…. les rayures noires et blanches de Newcastle

Comment Newcastle pourrait s’aligner en janvier…

Comment Newcastle pourrait s’aligner alors qu’ils poussent pour rester en place