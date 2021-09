Nouvelles du travail : Claudia Webbe « a harcelé une femme et a menacé d’envoyer des photos nues à sa famille » | Royaume-Uni | Nouvelles

La députée Claudia Webbe arrive au tribunal de première instance de la ville de Westminster (Image: GETTY)

Webbe, 56 ans, aurait passé une série d’appels téléphoniques à Michelle Merritt, 59 ans, dans le cadre d’une campagne de harcèlement entre le 1er septembre 2018 et le 26 avril de l’année dernière. Au cours de l’une d’entre elles, elle a qualifié Mme Merritt de “scorie”, a semblé la menacer d’acide et a déclaré qu’elle enverrait des photos et des vidéos nues à ses filles, a déclaré le tribunal de première instance de Westminster. Le procureur Susannah Stevens a déclaré que Webbe, qui siège maintenant à la Chambre des communes en tant qu’indépendant après avoir été suspendu par le Parti travailliste, était en couple avec Lester Thomas à l’époque.

Mme Stevens a déclaré: “La raison du harcèlement semble être le fait que Michelle Merritt était amie avec Lester Thomas et c’était un problème pour la défenderesse Claudia Webbe.”

Le tribunal a entendu que Webbe avait passé une série de courts appels téléphoniques silencieux à partir d’un numéro masqué à Mme Merritt, qui a déclaré au tribunal qu’elle connaissait M. Thomas depuis plus de 15 ans et qu’ils étaient de “bons amis”, s’étant déjà fréquentés.

Témoignant derrière un écran, Mme Merrit a déclaré: “Il y avait une tendance selon laquelle chaque fois que je rencontrais Lester Thomas, si nous étions sortis boire un verre ou quelque chose, il y aurait un appel téléphonique. Lorsque vous êtes appelé et personne ne répond, c’est énervant, surtout en tant que femme qui vit seule.”

Mme Stevens a déclaré que “le harcèlement s’était intensifié” le jour de la fête des mères, le 31 mars 2019, lorsque Webbe a parlé à la victime présumée et lui a posé des questions sur sa relation avec M. Thomas.

Elle a expliqué: “Cela semble être l’obsession de l’accusé – le fait que Mme Merritt n’arrêterait pas de voir son partenaire.”

La victime présumée a déclaré que Webbe lui avait dit qu’elle était “la petite amie de Lester”, puis “a vraiment commencé à crier:” Pourquoi contactez-vous Lester?’

Claudia Webbe fait face à une accusation de harcèlement (Image: GETTY)

Mme Merritt a déclaré: “Elle était très, très en colère contre moi. C’était bruyant.

“Elle a ensuite commencé à me traiter de scorie et à dire que les amis n’envoyaient pas de photos d’eux et * à d’autres amis, et cela a abouti à: ‘Tu es une scorie et tu devrais être acide’.

“Elle a confirmé qu’elle savait où j’habitais et qu’elle enverrait des photos et des vidéos à mes filles.”

Webbe nie avoir fait de telles menaces.

L’assistante exécutive, Mme Merritt, a pleuré en décrivant comment elle était restée “très choquée et très effrayée” et a appelé la police en disant: “J’ai été menacée par une personnalité publique avec de l’acide au téléphone”.

Mais malgré les avertissements des agents en avril 2019, Webbe aurait continué à appeler la plaignante, qui en a enregistré un après l’avoir rappelée le 25 avril de l’année dernière.

Claudia Webbe photographiée à l’extérieur du tribunal (Image: PA)

Dans l’appel, joué devant le tribunal, Webbe est entendu à plusieurs reprises dire à Mme Merritt de “sortir de ma relation”.

Elle dit également : “J’ai vu toutes vos photos nues”, ajoutant : “Je vais leur montrer toutes vos photos.”

Mme Merritt, qui a déclaré à Webbe lors de l’appel qu’elle contacterait la presse, a déclaré qu’elle se sentait “effrayée, effrayée, effrayée et nerveuse”.

Le tribunal a entendu que Webbe avait par la suite accepté à la police qu’elle avait parlé à Mme Merritt, mais a affirmé qu’elle avait dit ces mots à M. Thomas au cours d’une dispute au cours de laquelle des policiers avaient été appelés.

Mais le procureur a déclaré: “La Couronne a déclaré que l’argument portait sur le mécontentement de l’accusé quant à la relation de son partenaire avec Mme Merritt et cette jalousie l’a amenée à menacer Mme Merritt et à lui dire des choses profondément bouleversantes.”

Paul Hynes QC, représentant Webbe, a suggéré que son client a contacté Mme Merritt pour lui dire qu’elle et M. Thomas ne devraient pas enfreindre ensemble les règles de verrouillage de COVID-19 à partir de la fin mars.

Apsana Begum et Claudia Webbe du Parti travailliste en 2016 (Image: PA)

Il a déclaré: “Je vais suggérer que vous avez manifestement et sciemment enfreint les règles de verrouillage avec Lester Thomas de fin mars à fin avril et Mme Webbe s’en est plaint et vous a demandé d’arrêter.”

Le plaignant a répondu : « Mme Webbe ne m’a pas posé cette question. relation avec Lester Thomas?”

Mme Merritt a insisté: “Vous avez tort.” M. Hynes a ajouté: “Vous savez qu’elle est vulnérable parce qu’elle est une personnalité publique et c’est pourquoi vous avez dit que vous alliez vous adresser à la presse.

“La victime présumée a répondu: “Non.” Webbe, d’Islington, au nord de Londres, nie un seul chef de harcèlement et a déclaré: “Je n’ai jamais tenté de menacer Michelle Merritt, je n’ai jamais cherché à lui causer de l’anxiété ou de l’inquiétude. avec une menace réelle.”

Webbe, qui vivait à l’époque avec M. Thomas, consultant chez Crossrail, entraîneur de football et éclaireur du Chelsea FC, a nié avoir délibérément passé des appels téléphoniques silencieux à partir d’un numéro masqué.

Elle a dit qu’elle savait que Mme Merritt était amie avec son partenaire mais “n’avait aucune inquiétude” au sujet de leur relation, ajoutant: “Je n’étais pas jalouse”.

Claudia Webbe a été élue députée travailliste sous la direction de Jeremy Corbyn (Image: GETTY)

Claudia Webbe et Diane Abbott photographiées en 2017 (Image: PA)

“En fait, je n’ai jamais eu de soucis pour une autre personne dans la vie de Lester parce que Lester est une personne très ouverte et qu’il a affiché son affection pour moi sur tous les réseaux sociaux de manière publique”, a déclaré Webbe.

Webbe a nié avoir proféré des menaces lors de l’appel téléphonique de la fête des mères, déclarant au tribunal: “Je n’ai rien fait de tout cela.

“Je n’ai jamais juré de ma vie, je n’utilise pas de jurons, je ne traiterais jamais les femmes comme ça.

“J’ai passé ma vie à faire campagne pour les droits des femmes, pour contester ce type de comportement et ce n’est pas quelque chose qui fait partie de mon caractère et ce n’est pas quelque chose que je ferais un jour.

“Ces termes et ces mots ne sont pas mes mots. Je n’utiliserais jamais, jamais de tels jurons, de tels termes désobligeants à propos d’une autre personne, encore moins d’une autre femme.”

Webbe a déclaré qu’elle avait reçu un appel téléphonique de la police à la suite de la plainte de Mme Merritt, mais a déclaré que ce n’était pas clair, ni significatif, et qu’elle n’avait pas été “prévenue de tout autre contact”.

Part des votes aux élections partielles des travaillistes depuis 2010 (Image: Express)

Elle a affirmé que l’appel téléphonique enregistré avait été sorti de son contexte, s’étant produit alors qu’elle se disputait avec M. Thomas au sujet de la violation du verrouillage COVID-19 avec Mme Merritt.

“Ma colère ce jour-là était dirigée contre Lester”, a-t-elle déclaré.

“Ce n’est pas mon meilleur moment. J’ai écouté la cassette plus tôt. J’en suis gêné.”

Webbe est entré aux Communes en décembre 2019, remportant le siège auparavant détenu par Keith Vaz, le vétéran travailliste qui a pris sa retraite du Parlement à la suite d’un scandale.

Elle a été conseillère politique du maire de Londres de l’époque, Ken Livingstone, a travaillé comme conseillère à Islington entre 2010 et 2018 et a été membre du comité exécutif national du parti travailliste.

Le magistrat en chef Paul Goldspring a ajourné l’affaire au 13 octobre, date à laquelle le procès se poursuit.