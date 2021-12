Nouvelles du travail: Keir jette le gant à Boris | Politique | Nouvelles

Le leader travailliste a qualifié ce trio de « combinaison toxique » pour le pays. Il a déclaré que les « pousses rouges » de l’approche du Labour commencent à se manifester et que, au moment des élections, les « promesses non tenues » du Premier ministre pourraient revenir le mordre.

Sir Keir a été interviewé par le journal Times à la suite des élections partielles d’Old Bexley et de Sidcup.

Faisant écho aux critiques d’Emmanuel Macron à l’encontre de Boris Johnson, il a soutenu que le gouvernement conservateur n’est pas « sérieux ».

Il a ajouté : « Vous avez besoin d’un gouvernement sérieux. Vous avez besoin d’un gouvernement qui a une relation respectueuse et adulte avec les entreprises. C’est ce que nous avons mis sur la table.

Le leader travailliste a qualifié cela de « division centrale entre nous et les conservateurs ».

Il a déclaré que la pandémie de Covid continue d’être un facteur dans l’incapacité du travail à obtenir une traction appropriée, mais qu’il devient de plus en plus évident qu’un changement est nécessaire.

Soulignant l’augmentation des impôts sous le gouvernement, il a déclaré: « Les promesses non tenues du Premier ministre vont commencer à frapper les gens dans leur poche. »

Il a prédit que cela, avec des prix plus élevés et une croissance plus faible, serait la chute – ou « le talon d’Achille » – du gouvernement.

Sir Keir a déclaré qu’il aimerait faire plus que parler des problèmes, soulignant que « j’ai la passion de changer réellement [things]”.

LIRE LA SUITE: Indignation face à la tentative de blâmer le Brexit pour la violence des fans anglais

D’autres ont souligné que Sir Keir ne devrait pas se sentir aussi «encouragé», selon les mots du Times, comme il le fait par la récente oscillation de 10 pour cent des travaillistes lors des élections partielles d’Old Bexley et de Sidcup.

Patrick O’Flynn du SDP a noté que les travaillistes ont obtenu un meilleur résultat que les années précédentes en partie parce que les libéraux-démocrates ont conclu un accord pour « à peine faire campagne » dans la circonscription afin de nuire au parti conservateur, qui a tout de même remporté une victoire.

Malgré cela, Sir Keir pense que le Parti travailliste est dans le coup, d’autant plus que, depuis son récent remaniement, son banc avant est composé de « l’équipe la plus forte possible ».

Sa mission, dit-il, est de « regagner la confiance » des anciens électeurs travaillistes qui ont tourné le dos au parti dans le passé.

Il a déclaré: « Pas seulement en 2019, mais en fait en 2017, 2015 et 2010 et ne votez plus travailliste. »

Sir Keir reconnaît que ce n’est pas une mince tâche.

Mais, à ce stade, il insiste sur le fait que ce n’est pas une question de choix : « Nous devons absolument gagner ces voix.