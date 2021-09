Nouvelles du travail: le ministre fantôme se moque de la décision du CPTPP dans un camouflet flagrant du Brexit | Politique | Nouvelles

in

S’exprimant lors d’un événement en marge organisé par Policy Exchange lors de la conférence du parti travailliste, Bill Esterson a établi une comparaison entre le Brexit et l’intention du gouvernement de rejoindre l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP). Il a déclaré: “Je ne pense pas que l’ironie soit perdue pour quiconque que nous ayons quitté l’Union européenne en grande partie pour reprendre le contrôle, car en tant que membres d’un club de 28, nous n’avions qu’un vingt-huitième voix, et maintenant nous sommes proposant de rejoindre un bloc de formation en tant que preneurs de règles.

Il a ajouté que le CPTPP était « un accord commercial existant où, d’après ce que le gouvernement nous a dit, ils ont très peu d’intention… d’influencer la renégociation de ses chapitres ».

M. Esterson a également affirmé que l’adhésion au bloc pourrait menacer un « accord avec la Chine par la porte arrière », car la nation asiatique était « plus sérieuse à rejoindre le CPTPP que certaines personnes ne le pensaient peut-être ».

La Chine a officiellement demandé à rejoindre le CPTPP il y a deux semaines, le président chinois Xi Jinping déclarant lors d’une réunion des dirigeants économiques de l’APEC que « ensemble, nous pouvons construire une communauté Asie-Pacifique avec un avenir commun caractérisé par l’ouverture et l’inclusivité, une croissance axée sur l’innovation, une plus grande connectivité , et une coopération mutuellement bénéfique”.

Cependant, comme le Japon, l’Australie et le Canada – qui considèrent tous la Chine comme une menace stratégique – sont déjà membres du bloc de libre-échange, son offre a peu de chances de réussir, selon les analystes.

M. Esterson a ajouté qu’« il y a des inquiétudes concernant […] la menace des importations bon marché en provenance de pays comme le Vietnam – qui, soit dit en passant, est déjà une route pour les produits chinois fabriqués par le travail forcé. »

Les textiles produits à l’aide du travail forcé ouïghour dans la province chinoise de Xinyang seraient utilisés par des usines de pays comme le Vietnam pour fabriquer des vêtements, qui sont ensuite vendus aux consommateurs occidentaux.

Le ministre fantôme de l’Asie et du Pacifique, Stephen Kinnock – qui faisait également partie du panel – a déclaré que les violations des droits de l’homme contre le peuple ouïghour et à Hong Kong par le gouvernement chinois étaient « totalement inacceptables ».

Il a ajouté : « Le Royaume-Uni doit se lever avec ses alliés démocratiques contre ces violations et ces abus des droits de l’homme. »

M. Kinnock a semblé adopter un point de vue plus modéré sur l’intention du gouvernement d’adhérer au CPTPP, déclarant : « Le commerce est bon et le commerce est important ; ce doit être le libre-échange, mais il doit aussi être équitable.

Il a laissé entendre qu’en ce qui concerne la Chine, « nous ne sommes pas dans une situation de guerre froide ».

« La guerre froide concernait essentiellement l’Union soviétique, d’une manière générale, étant isolée du reste du monde et de l’économie.

« Ce n’est manifestement pas le cas de la Chine. Nous sommes profondément liés à l’économie chinoise, qu’on le veuille ou non.

« La Chine joue un rôle d’une importance vitale dans le commerce et l’industrie mondiaux, et c’est pourquoi la situation est complètement différente de celle de la guerre froide.

“Ce que cela nécessite, alors, non pas une politique chinoise basée sur une mentalité de guerre froide, mais une politique chinoise basée sur une compréhension lucide et lucide de ce qu’est la Chine, de ce qu’elle souhaite devenir et de ce que cela signifie pour la démocratie pays du monde.”

Pendant ce temps, le haut-commissaire australien au Royaume-Uni, George Brandis, a déclaré que lorsqu’il s’agissait de façonner la politique étrangère, “le commerce passe souvent en premier, car ce sont souvent les accords commerciaux qui ouvrent la voie aux évaluations stratégiques”.

Cependant, M. Esterson a souligné que le Royaume-Uni avait déjà signé des accords commerciaux avec sept des 11 pays qui composent actuellement le CPTPP, suggérant que rejoindre le bloc commercial apporterait peu d’avantages économiques.

Le gouvernement a annoncé en juin que les négociations pour adhérer au CPTPP – un accord de libre-échange entre onze pays du Pacifique, dont la Nouvelle-Zélande, le Japon et le Mexique – avaient commencé.

Il a officiellement demandé à faire partie du bloc commercial en février de cette année – à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Vendredi dernier, la secrétaire au Commerce international Anne-Marie Trevelyan a déclaré que le Japon avait confirmé que les premières négociations commerciales officielles pour rejoindre le bloc CPTPP commenceraient cette semaine.

Elle a tweeté qu’elle “avait hâte de s’engager dans des négociations commerciales avec ce groupe dynamique de pays et de saisir les opportunités que le CPTPP apportera au Royaume-Uni”.

Selon le gouvernement, en 2019, les exportations de biens et de services vers les pays du CPTPP en provenance du Royaume-Uni se sont élevées à 58 milliards de livres sterling, soit 8,4% de toutes les exportations britanniques.

Pendant ce temps, les importations en provenance des pays du CPTPP s’élevaient à 53 milliards de livres sterling, soit 7,3% du total du Royaume-Uni.

Le gouvernement a déclaré qu’il «estimait que l’adhésion au CPTPP augmenterait les opportunités de commerce et d’investissement pour le Royaume-Uni dans une région à croissance rapide.

“Cela renforcerait les liens avec les alliés internationaux et signalerait l’engagement du Royaume-Uni en faveur du libre-échange.”

M. Brandis a noté que l’Australie « accueille favorablement et soutient » l’adhésion du Royaume-Uni au CPTPP, car elle serait « manifestement bénéfique pour le Royaume-Uni dans un sens strictement commercial ».