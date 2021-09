Nouvelles du travail : les plans fiscaux détruits par Phillips dans l’enquête sur l’accident de voiture d’Ashworth | Politique | Nouvelles

À la suite des plans du gouvernement d’augmenter l’assurance nationale pour payer la flambée des coûts des soins sociaux, M. Phillips a demandé au secrétaire à la Santé fantôme du Labour ce que le Parti travailliste ferait différemment et proposerait de résoudre la crise en spirale. Mais M. Ashworth n’a pas répondu directement à la question et a plutôt lancé une diatribe contre les manquements du gouvernement avant que l’entretien ne dégénère en un échange enflammé de querelles.

M. Phillips a demandé où en était le parti travailliste sur la question, car il a été révélé que le chef du parti, Sir Keir Starmer, avait rédigé un essai de 14 000 mots qui dira au pays qui il est, de quoi il s’agit et ce que veulent les travaillistes.

Mais l’animateur de Sky s’est demandé s’il serait “plus simple” de dire clairement la position des travaillistes sur la fiscalité et leur approche alternative d’organisation du service de santé “plutôt que de nous donner beaucoup de philosophie”.

M. Ashworth a répondu en disant: “Je n’accepte pas qu’un gouvernement impose une hausse d’impôt injuste et punitive aux travailleurs qui sont également [struggling] avec l’augmentation des impôts locaux avec le gel de leurs allocations personnelles et beaucoup d’entre eux perdront 20 £ par semaine dans leur crédit universel, c’est en quelque sorte un gouvernement de gauche.

«Bien sûr, le Parti travailliste voudra toujours voir plus d’argent aller dans les services de santé, mais notre problème avec ce qui a été annoncé cette semaine est qu’il s’agit d’une hausse d’impôts injuste et punitive.

“[It] ne fournira pas les soins de santé nécessaires, nous ne verrons pas de traitement dans les 18 semaines… et cela ne résout certainement pas les soins sociaux.

Mais M. Phillips a exigé une réponse directe sur ce que les travaillistes feraient différemment et ne pas souligner ce qui ne va pas avec les plans actuels.

Il a également avancé les commentaires du maire du Grand Manchester, Andy Burnham, qui a suggéré que les travaillistes ne devraient “pas attendre trop longtemps” avant de présenter une “meilleure proposition” que les conservateurs n’ont pour s’attaquer à la crise des services sociaux qui, selon lui, devrait se présenter sous la forme de un nouveau service national de protection sociale auquel les personnes âgées devraient contribuer, qu’elles aient ou non besoin de soins.

Mais au lieu de répondre directement, M. Ashworth a lancé une tirade décousue contre le gouvernement, déclarant: “Tout d’abord, nous devons élargir l’accès aux soins et nous devons élargir l’éligibilité à l’accès à ces soins afin que nous puissions fournir les soins adaptés et personnalisés pour les gens dans leur maison pour qu’ils puissent rester plus longtemps chez eux et ne pas être forcés d’y entrer. »

M. Ashworth a martelé : « C’est ce que j’essaie de vous dire, Trevor ! Si vous arrêtez de m’interrompre, je vous le dirai !

Mais M. Phillips a riposté avec insolence: “Si vous me le dites, je vais arrêter de vous interrompre!”

À la suite des échanges houleux, M. Ashworth a insisté sur le fait que la position du parti travailliste, telle qu’il la considérait, était que l’élargissement de l’admissibilité aux soins sociaux était au cœur des plans de réforme des soins sociaux du parti, car il a insisté sur le fait que cela permettrait à davantage de personnes de recevoir les soins dont elles ont besoin.

Il a également expliqué comment le retour des soins au domicile de ceux qui en ont besoin éviterait un arriéré au sein du système de soins sociaux et résidentiel qui, selon lui, permettrait en fin de compte de réclamer de l’argent.