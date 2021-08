Nouvelles du travail: Lisa Nandy exposée pour une affirmation “fausse” sur l’Afghanistan sur BBC QT | Politique | Nouvelles

in

Le chroniqueur s’est moqué de Lisa Nandy pour avoir affirmé sur BBC Question Times la semaine dernière que John Healey avait soulevé la question de l’Afghanistan “un certain nombre de fois”. Elle a déclaré: “Mon collègue John Healey, qui est le secrétaire à la Défense fantôme, a soulevé un certain nombre de fois au cours des derniers mois.” Mais M. Chorley a noté que ce n’est pas vrai.

L’animateur de Times Radio a déclaré : “Ce n’est tout simplement pas vrai. John Healey ne l’a pas soulevé plusieurs fois.

« Il a mentionné l’Afghanistan à deux reprises à la Chambre des communes depuis avril.

“Une fois lorsqu’un député conservateur a obtenu une déclaration du gouvernement à ce sujet le 20 avril et une fois de sa propre initiative le 5 juillet.

“Il n’a pas déposé une seule question écrite sur le retrait d’Afghanistan, ce n’est pas un certain nombre de fois.”

Il a ajouté : “Lisa Nandy n’a pas déposé une seule question écrite sur l’Afghanistan à laquelle le gouvernement devrait répondre.

“Elle n’a pas non plus évoqué l’Afghanistan sur les questions du ministère des Affaires étrangères le 20 avril, le 15 juin ou le 20 juillet à nouveau, tout cela dans le cadre de son don.”

M. Chorley a poursuivi: “Sir Keir Starmer n’a pas non plus soulevé la question à aucune semaine des questions du Premier ministre, bien que le choix soit à nouveau entièrement de son choix.

“En fait, le député travailliste qui a été le plus actif sur le sujet du retrait d’Afghanistan pourrait bien être Tan Dhesi qui a posé neuf questions aux ministres à ce sujet et il est le ministre du shadow rail.”

En plus des près de 2 000 personnes éligibles au titre de l’Arap, un nombre non identifié de “cas spéciaux” peuvent être éligibles à l’évacuation, tels que les défenseurs des LGBTQ, les juges et les militants des droits humains.

Le nombre de citoyens britanniques qui doivent encore être évacués, ainsi que ceux qui détiennent la double nationalité, est également resté incertain.

Au total, 10 291 personnes, dont plus de 5 500 Afghans et leurs familles, ont été évacuées par la Grande-Bretagne depuis le 13 août, alors que les talibans progressaient rapidement vers Kaboul après le départ majeur des troupes américaines.

Le ministère de la Défense a déclaré mercredi matin que 1 833 avaient été transportés par avion au cours des dernières 24 heures.