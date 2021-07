Nouvelles du travail: Starmer accusé de “double standard” lors de la finale de l’Euro 2020 après une question de “sécurité” | Royaume-Uni | Nouvelles

Conor McGregor a perdu son combat de trilogie UFC 264 contre Dustin Poirier alors qu’il s’était cassé la jambe au premier tour. Après sept ans de bavardages, deux combats précédents et la plus grande accumulation de ces dernières années, la troisième rencontre entre deux des plus grands poids légers de l’histoire de l’UFC s’est terminée […] More