Nouvelles du triple verrouillage: la suppression de l’engagement de Boris Johnson suscite des craintes de «pauvreté» chez les retraités | Politique | Nouvelles

Le gouvernement conservateur a rompu une promesse électorale cette semaine lorsque les députés ont voté pour suspendre l’engagement d’augmenter les retraites selon le plus élevé de l’inflation, des revenus moyens ou de 2,5% chaque année. S’il avait été maintenu, l’impact de la pandémie de coronavirus, suivi d’une augmentation ultérieure des salaires lors de la réouverture de l’économie, aurait fait exploser les retraites de 8%.

La secrétaire au Travail et aux Pensions, Therese Coffey, l’a qualifié d'”anomalie statistique”, mais de nombreux lecteurs d’Express.co.uk ont ​​affirmé qu’il s’agissait d’un coup de pouce attendu depuis longtemps et bien nécessaire.

D’autres ont souligné que les retraités britanniques reçoivent des paiements considérablement moins généreux que certains de leurs homologues européens et qu’une augmentation importante aiderait à corriger ce déséquilibre.

Un internaute nommé « anniejay » a écrit : « Cela aurait pu être une excellente occasion pour nos retraités de rattraper un peu nos voisins européens.

« Malheureusement manqué et nous restons l’un des pires pays d’Europe en matière de retraites.

“SCANDALEUX!!”

Un utilisateur appelé “Queenbee3” a également donné au gouvernement conservateur un bref aperçu de ses actions.

Ils ont écrit : « La trahison la plus ignoble qu’on puisse imaginer.

«Après avoir promis et inscrit dans la loi le triple verrou, puis l’avoir renié – (ils) enfreignent le manifeste électoral.

« Si vous pouvez faire cela, alors pour moi, vous ne pourrez jamais faire confiance à ce gouvernement ou, d’ailleurs, à tout autre parti, car c’est le plus bas des plus bas et cela en dit long sur ce que la politique britannique est devenue.

“Il n’y a absolument rien que Boris Johnson puisse dire comme excuse pour poignarder des millions de personnes dans le dos

« NE JAMAIS FAIRE CONFIANCE à nouveau à un parti grand public britannique. Boris tu es au-delà des mots, ça reviendra te mordre tôt ou tard.

Le triple verrou a été inscrit dans la législation avant que les députés ne votent par 303 voix contre 52 pour l’amender hier soir.

Cela signifie que pour l’année prochaine, la pension de l’État n’augmentera que du maximum de 2,5% ou de l’inflation.

La Banque d’Angleterre s’attend à ce que l’inflation culmine à environ 4% en 2021.

Les travaillistes se sont abstenus lors du vote, affirmant que s’ils acceptaient une augmentation des retraites de huit pour cent n’était pas soutenable, il n’y avait aucune bonne raison pour qu’un meilleur calcul des salaires moyens ne puisse être trouvé.