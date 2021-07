Nouvelles du vaccin Covid UK: une manifestation anti-vaxx dans le Devon déclenche une réponse urgente de la police | Royaume-Uni | Nouvelles

Alors que la Sale of Goods Act, 1932 (SOGA) définit les « biens » pour inclure les actions et les actions dans son genre, une définition correspondante dans la Central Goods and Services Tax Act 2017 (CGSTA) exclut les titres de son champ d’application. Par Sandeep Jhunjhunwala L’imposition de l’assujettissement à la déduction fiscale sur l’achat de […] More