Nouvelles du verrouillage au Royaume-Uni: Boris a exhorté à ne PAS retarder le 21 juin alors que les craintes de la variante indienne de Covid montent en flèche | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La semaine prochaine, le Premier ministre annoncera la décision du gouvernement de lever toutes les restrictions en Angleterre, mais on craint qu’il ne retarde la date en raison des craintes suscitées par la variante Delta. Malgré l’accélération du déploiement du vaccin, les ministres auraient reçu une évaluation pessimiste des données.

Le Cabinet s’est réuni cette semaine pour discuter des mesures mais, selon des rapports internes, Sir Patrick Vallance et le professeur Chris Whitty ont proposé un plan pour retarder le verrouillage de deux semaines en raison de la variante.

Un sondage Express.co.uk – qui s’est déroulé de 11h15 mardi à 9h30 hier – a demandé : « Boris devrait-il retarder la « Journée de la liberté » du 21 juin en raison de la panique suscitée par la nouvelle vague ?

Sur 4 707 voix, 58% (2 707) ont exhorté le Premier ministre à ne pas retarder la réouverture des restrictions.

Dans le sondage de clôture, 42% (1 954) ont déclaré que le verrouillage devrait être prolongé, tandis que seulement 1% (46) ont déclaré ne pas savoir.

Un lecteur d’Express.co.uk a déclaré : « Si la levée des restrictions est reportée de deux semaines, ce sera juste à temps pour que la prochaine variante surgisse.

“Il est temps de vivre avec et de vivre avec la vie.”

Quelqu’un d’autre a ajouté: “Pas de retard – pour ma part, je ne suivrai plus de règles après le 21.”

Un autre lecteur a déclaré que “les restrictions doivent cesser” car le vaccin a “fait son travail”.

LIRE LA SUITE : Que se passera-t-il si le 21 juin est retardé ? Les TROIS alternatives

“Bien qu’il semble clair que les taux d’infection augmentent rapidement à l’heure actuelle, j’espère que cela n’influence pas trop le gouvernement.

“Ce sont les décès et la possibilité de submerger le NHS qui sont les plus importants et aucun de ces facteurs ne semble être un problème majeur à l’heure actuelle.

“Des variantes ont été prévues et il y aura sans aucun doute une autre série de vaccinations dans les prochains mois.”

Une personne, favorable au report des restrictions, a déclaré: “Je ne sais pas pourquoi tant de temps et d’énergie sont gaspillés sur cette question pour quelques semaines jusqu’à ce que les choses soient plus claires.”

Quelqu’un d’autre a déclaré: “Encore deux semaines ne feront pas de mal pour donner aux vaccins donnés récemment une chance de faire fonctionner le système immunitaire.

“Mieux qu’une autre poussée.”

Un autre lecteur a ajouté : « Retarder de deux semaines ne fera de mal à personne, faites-en le 4 juillet !

Selon The Times, les principaux conseillers du gouvernement ont averti que le taux de transmission de la variante est beaucoup plus rapide que prévu.

Ils ont également conclu que les vaccinations ne fournissent pas une protection à 100 pour cent car des millions de personnes ne sont toujours pas vaccinées à travers le pays.

On pense que le gouvernement pourrait être contraint de maintenir certaines restrictions après le 21 juin afin d’essayer de freiner la propagation de l’infection.