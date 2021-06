Nouvelles du verrouillage: Boris a averti de ne pas retarder le 21 juin par l’audience de la BBC QT | Royaume-Uni | Nouvelles

in

En raison d’un pic de cas de Covid variant de Delta, qui est apparu pour la première fois en Inde, les scientifiques ont exhorté le Premier ministre à retarder la fin des mesures de verrouillage de l’Angleterre. Mais le membre de l’assistance a noté que le gouvernement avait promis que le 21 juin serait « irréversible ».

Un membre du public de l’émission animée par Fiona Bruce a souligné que les étudiants universitaires rentreront bientôt chez eux, ce qui pourrait signifier une plus grande transmission.

Elle a ajouté: «Je me sens certainement très mal à l’aise d’aller dans un supermarché sans porter de masque facial, je continuerai à le faire mais vous ne pouvez pas légiférer pour les autres.

“Bien que nous ayons une variante entre nos mains qui se révèle extrêmement contagieuse, je pense que nous devons être très attentifs à la façon dont nous gérons cela.

«Je ne pense pas que quiconque aurait un problème avec le maintien des restrictions que nous avons actuellement. Nous avons un degré de liberté que nous n’avons pas eu pendant le verrouillage, et je pense que si tout le monde est heureux que cela les protège, eux et leur famille, ils continueront à respecter cela beaucoup plus.

“Nous avons juste besoin d’être mesurés et nous devons suivre la science, et je pense que le gouvernement devrait vraiment faire attention à ne pas trop promettre et à ne pas tenir ses promesses lorsqu’il ne sait pas ce qui va se passer.”

LIRE LA SUITE : Va-t-on vers un autre confinement ? Les cas montent en flèche dans toutes les régions – données

Le Premier ministre annoncera si le 21 juin peut avoir lieu lundi, mais a déjà déclaré qu’il était « trop tôt » pour appeler.

Avant sa rencontre avec le président américain Joe Biden, le Premier ministre a déclaré : « Lundi… nous verrons où nous en sommes.

«Je pense que ce que tout le monde peut voir très clairement, c’est que les cas augmentent et, dans certains cas, les hospitalisations augmentent.

“Ce que nous devons évaluer, c’est dans quelle mesure le déploiement du vaccin, qui a été phénoménal, a renforcé la protection de la population afin que nous puissions passer à l’étape suivante. Et c’est donc ce que nous allons examiner. “

Sir Charles Walker, député conservateur de Broxbourne, a déclaré à BBC Newsnight que les Britanniques seraient “déçus” si le 21 juin était retardé.

Il a ajouté : « Si nous ne pouvons pas ouvrir l’économie au plus fort de l’été, je pense que nous sommes confrontés à une perspective très réelle de verrouillages plus forcés à l’automne.

« Je ne vois pas comment nous pouvons éviter cela. »

Il a déclaré plus tard: «Nous semblons être passés de la déclaration” vivre avec Covid “à” zéro Covid “et les poteaux de but, comme nous l’avons toujours dit que c’est un cliché bien usé, bougent.

«Les gens doivent se demander – si nous allons être enfermés jusqu’à la mi-juillet, comment est-il concevable que pendant la saison de la grippe en octobre, novembre, décembre, nous n’aurons pas de verrouillage forcé pendant plusieurs mois, et je pense que cela devrait être une très grande préoccupation pour les gens.

A NE PAS MANQUER…

Hier, 7 393 autres cas et 7 décès ont eu lieu dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif.

Au moment de la rédaction, le Royaume-Uni a enregistré 4 542 986 cas et 127 867 décès.

Hier, 176 559 autres premières doses et 316 258 secondes doses de vaccin contre le coronavirus ont également été administrées.

Au total, le Royaume-Uni a administré 40 886 878 premières doses et 28 857 102 secondes doses, soit respectivement 77,6 % et 54,8 % de la population.