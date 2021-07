Nouvelles du verrouillage: Boris soutient la majorité écrasante qui retarde la Journée de la liberté – SONDAGE | Royaume-Uni | Nouvelles

in

À partir de lundi, toutes les exigences de distanciation sociale prendront fin en Angleterre dans le cadre de l’assouplissement par le gouvernement des restrictions de verrouillage. Malgré les niveaux de cas atteignant des sommets jamais vus depuis le pic de janvier, M. Johnson a décidé d’aller de l’avant face aux appels de certains experts de la santé pour retarder la fin des mesures de verrouillage.

Avant cette journée mémorable, Express.co.uk a demandé aux lecteurs : « La Journée de la liberté devrait-elle être reportée alors que les cas de Covid fusent en Grande-Bretagne ?

Sur les 17 729 personnes qui ont répondu, 56% (9 910) ont convenu que cela devrait être retardé, contre 43% (7 572) qui ont déclaré que la feuille de route de M. Johnson pour sortir de la pandémie était correcte.

Au total, 247 répondants (un pour cent du total) n’étaient pas sûrs.

En plus du vote, beaucoup ont partagé leur point de vue sur la façon dont le pays devrait enfin sortir du verrouillage.

Pendant ce temps, une minorité importante a soutenu la décision du Premier ministre de mettre fin aux restrictions de verrouillage demain.

L’un d’eux a posé la question : « Quand avons-nous autorisé la suppression du backbone britannique ?

Un autre a déclaré: “Je suppose que vous êtes en faveur des blocages pour la grippe ordinaire et d’une limite de vitesse générale de 10 mph sur les autoroutes si c’est votre raisonnement?”

Un troisième a écrit : « Cycle sans fin de blocages pour toujours ouais. Est-ce la réponse ?

«Je pense que les gens sont à bout de nerfs et n’en prendront plus. Les verrouillages peuvent fonctionner comme une chose temporaire, mais ils continueront de revenir encore et encore.

« Ils ne fonctionnent pas. Je suppose que le virus a été fait de cette façon pour ne jamais finir. »

La professeure Christina Pagel, professeure de recherche opérationnelle à l’University College London (UCL), est l’une des scientifiques affirmant qu’il est erroné de procéder alors que le nombre de cas continue d’augmenter.

Elle a déclaré: “Je me sens énervé, triste et en colère.

“Nous avons la mauvaise conversation. Ouvrir lundi, c’est de la folie.

“Nous ne devrions pas le faire.

«Nous devrions parler de la façon dont nous réglons les cas maintenant.

« Un rapport commandé par Sir Patrick Vallance indique qu’au pic, nous aurons 20 000 à 30 000 cas de nouveaux longs Covid chaque jour.

« Que faisons-nous à nos jeunes, à nos enfants, à nos vulnérables ? C’est tout simplement faux.