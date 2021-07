Nouvelles du verrouillage de Covid UK: Boris présente tous les détails de ce que vous pouvez faire à partir du 19 juillet | Politique | Nouvelles

in

Le Premier ministre devrait annoncer que la distanciation sociale, les masques obligatoires et la quarantaine pour les voyageurs vaccinés seront supprimés le «Jour de la liberté». Le système de bulle scolaire doit être abandonné et remplacé par des tests quotidiens et M. Johnson annoncera des changements dans le travail du gouvernement à domicile. Il fera également le point sur les prochaines étapes des visites à domicile.

La conférence de presse de Downing Street vise à donner aux entreprises et au public plus de temps pour se préparer.

M. Johnson est également susceptible de supprimer l’exigence de connexion par code QR pour les pubs et les restaurants afin de réduire le nombre de personnes obligées de s’isoler via l’application NHS.

Ceux qui ont reçu les deux doses d’un vaccin Covid ne seront pas non plus tenus de s’auto-isoler lorsqu’ils entreront en contact avec une personne testée positive pour le virus.

S’exprimant avant l’annonce, M. Johnson a déclaré : « Grâce au déploiement réussi de notre programme de vaccination, nous progressons prudemment dans notre feuille de route.

«Aujourd’hui, nous expliquerons comment nous pouvons restaurer les libertés des personnes lorsque nous atteindrons l’étape 4. Mais je dois souligner que la pandémie n’est pas terminée et que les cas continueront d’augmenter au cours des prochaines semaines. Alors que nous commençons à apprendre à vivre avec ce virus, nous devons tous continuer à gérer soigneusement les risques de Covid et faire preuve de jugement dans notre vie. »

La levée définitive des restrictions Covid sera confirmée lundi prochain si les «quatre tests» du gouvernement pour l’assouplissement ont été satisfaits.

Les dernières données et modélisations scientifiques suggèrent que les cas continueront d’augmenter à mesure que les restrictions seront assouplies, mais le lien avec les hospitalisations et les décès a été affaibli en raison du programme de vaccination.

Au 2 juillet, il y avait 27 714 nouveaux cas positifs en Angleterre. Il y a maintenant 1 611 patients hospitalisés atteints de COVID-19.

Les estimations officielles montrent que 1 personne sur 260 a maintenant le virus.

Quelque 78 millions de doses de vaccin ont maintenant été administrées au Royaume-Uni, et 63,4% des adultes ont reçu deux doses.

Les données de Public Health England montrent désormais que les vaccins Covid sont très efficaces contre les maladies graves et les hospitalisations dues à cette variante. L’analyse suggère que le vaccin Pfizer-BioNTech est efficace à 96 pour cent, et le vaccin Oxford-AstraZeneca à 92 pour cent efficace contre l’hospitalisation après deux doses.

Le gouvernement veille à ce que des préparatifs soient en place pour offrir des troisièmes doses de « rappel » à toutes les personnes âgées de plus de 50 ans et les plus vulnérables afin de renforcer leur immunité pendant les mois d’hiver, sur la base des avis provisoires du JCVI.

Un avis définitif est attendu dans les prochains mois.

Le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, annoncera les plans au Parlement lundi.

Le ministre du Cabinet a déclaré dimanche que le meilleur moyen de protéger la santé du pays était de lever les restrictions restantes sur les coronavirus.

« Les arguments économiques en faveur de l’ouverture sont bien connus, mais pour moi, les arguments sanitaires sont tout aussi convaincants », écrit-il dans un article du journal du dimanche.

Il a ajouté : « Nous aurons un pays qui ne sera pas seulement plus libre, mais aussi plus sain. »

Son collègue ministre du Cabinet, Robert Jenrick, a déclaré dimanche que l’Angleterre entrerait désormais dans une période sans restrictions légales.

Le secrétaire au Logement a déclaré au Andrew Marr Show de la BBC : « Il semble – grâce au succès du programme de vaccination – que nous ayons désormais la possibilité de faire reculer ces restrictions et de revenir à une normalité dans la mesure du possible.

“Mais nous devons maintenant entrer dans une période différente où nous apprenons à vivre avec le virus, nous prenons des précautions et nous, en tant qu’individus, assumons une responsabilité personnelle.”

Interrogé sur Sky News pour savoir s’il cesserait de porter son masque facial si les règles le permettaient, M. Jenrick a répondu qu’il le ferait, car il ne voulait pas particulièrement en porter un.

Le professeur Stephen Powis, directeur médical du NHS England, a déclaré que si certaines personnes continuaient à porter des masques faciaux dans certaines circonstances, telles que les endroits surpeuplés, alors “ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose”. “Ces habitudes pour réduire les infections sont une bonne chose à garder”, a-t-il ajouté.

Il a déclaré que le lien entre les infections à coronavirus, les admissions à l’hôpital et les décès n’avait pas été totalement rompu car il y avait des personnes hospitalisées qui avaient été vaccinées.

“Mais il est gravement affaibli”, a-t-il déclaré.