Nouvelles du verrouillage: la rangée de la BBC QT ERUPTE alors que le député fait rage “Je n’ai pas écouté les scientifiques!” | Royaume-Uni | Nouvelles

Gillian Keegan, députée conservatrice de Chichester, et Lucy Powell, députée travailliste de Manchester Central se sont affrontées à propos de la distribution de vaccins. Mme Powell a accusé le gouvernement d’ignorer les scientifiques sur sa réponse à Covid.

Interrogée par Mme Bruce si le gouvernement devrait prolonger les restrictions de verrouillage au-delà du 21 juin, Mme Keegan a insisté sur le fait qu’ils avaient d’abord besoin de preuves.

Elle a déclaré : « Ce sont les décisions difficiles que le gouvernement doit prendre ; nous avons dû les faire depuis le début, il y a beaucoup de gens qui veulent aller plus lentement et il y a beaucoup de gens qui veulent aller plus vite.

« L’impact sur les entreprises est dévastateur, l’impact sur les événements et sur les événements estivaux est dévastateur. Il n’y a rien de facile dans ces décisions, mais je n’ai pas vu les données.

“Le gouvernement obtient les données. Il est clair que nous avons le congé jusqu’en septembre, et nous l’avons déjà fait, n’est-ce pas? Nous savons quels sont les éléments.

“En termes de verrouillage local, ce que nous avons essentiellement dit pour le moment, c’est que nous effectuons des tests de surtension et que nous ouvrons (les centres de test) plus longtemps, nous avons des bus, des centres de vaccination pop-up… Nous essayons pour faire vacciner plus de gens.

Mme Bruce est intervenue, soulignant que le gouvernement n’administre pas de “vaccins supplémentaires”. Mme Powell a répondu: “Vous devez le faire”.

Elle a ajouté que “Cela protégera l’ensemble du pays”, avant que Mme Keegan n’insiste sur le fait que le Comité conjoint sur la vaccination et l’immunisation (JVCI) “est en désaccord”.

Le député conservateur a déclaré : « Nous avons suivi JCVI à chaque étape du processus, et jusqu’à présent, ils ont été parfaits, et si vous regardez où nous en sommes maintenant, nous vaccinons maintenant les plus de 25 ans.

“Nous aurons fait 80 pour cent de la population d’ici la fin de cette semaine!”

Mme Powell a souligné que les habitants de Bolton et du Grand Manchester ont eu un impact plus important de Covid alors que les cas de variantes Delta y augmentaient.

Mme Keegan a insisté sur le fait que « nous avons des scientifiques pour une raison ! », avant que le député travailliste ne réplique en disant : « Vous n’écoutez pas toujours les scientifiques, vous ne les avez pas écoutés sur le Portugal.

Matt Hancock a déclaré que les cas de Covid variant de Delta, qui sont apparus pour la première fois en Inde, représentent 91% des infections au Royaume-Uni.

Le secrétaire à la Santé a déclaré au Comité de la santé et des soins sociaux et au Comité des sciences et technologies que les blocages et la distanciation sociale pourraient revenir – si une nouvelle variante difficile émergeait.

Il a déclaré: “Le plan repose sur l’obtention d’un vaccin variant le plus rapidement possible.

“Le Premier ministre s’est fixé pour objectif d’avoir une variante de vaccin, de traitement et de diagnostic dans les 100 jours, mais nous n’en sommes pas encore là à cette vitesse.”

Le secrétaire à la Santé est également “très confiant” que le vaccin serait développé plus rapidement qu’auparavant.

Boris Johnson a déclaré mercredi qu’il était encore trop tôt pour dire si les restrictions de verrouillage seront levées le 21 juin.

S’exprimant avant sa rencontre avec le président américain Joe Biden, le Premier ministre a déclaré : « Lundi… nous verrons où nous en sommes.

«Je pense que ce que tout le monde peut voir très clairement, c’est que les cas augmentent et, dans certains cas, les hospitalisations augmentent.

“Ce que nous devons évaluer, c’est dans quelle mesure le déploiement du vaccin, qui a été phénoménal, a renforcé la protection de la population afin que nous puissions passer à l’étape suivante. Et c’est donc ce que nous allons examiner. “

Hier, 7 393 autres cas et 7 décès ont eu lieu dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif.

Au moment de la rédaction, le Royaume-Uni a enregistré 4 542 986 cas et 127 867 décès.

Hier, 176 559 autres premières doses et 316 258 secondes doses de vaccin contre le coronavirus ont également été administrées.

Au total, le Royaume-Uni a administré 40 886 878 premières doses et 28 857 102 secondes doses, soit respectivement 77,6 % et 54,8 % de la population.