Nouvelles du verrouillage: les craintes que les restrictions puissent rester jusqu’au printemps 2022 si le jour de la liberté est retardé | Royaume-Uni | Nouvelles

Aujourd’hui, le Premier ministre s’apprête à annoncer si la « journée de la liberté » du 21 juin aura lieu. Samedi, M. Johnson a laissé entendre qu’il prévoyait de retarder la dernière étape de sa feuille de route en dehors du verrouillage.

Le Premier ministre a déclaré qu’il voulait donner aux vaccins COVID-19 des “jambes supplémentaires” dans “la course entre les vaccins dans les blocages”.

Les ministres craignent que les plans de retard ne laissent une “fenêtre très courte pour s’ouvrir” et signifient que des restrictions pourraient être en place jusqu’au printemps prochain.

Un ministre a déclaré au Telegraph: “Je suis très inquiet que les gens qui veulent nous maintenir fermés veulent maintenant que nous nous arrêtions définitivement et visent” zéro Covid “.

“Une fois que vous commencez à retarder le printemps, vous rendez ce type de contrôle de la vie des gens semi-permanent.”

Selon le Telegraph, les conservateurs supérieurs pensent qu’il y aura d’autres appels dans quatre semaines pour maintenir les restrictions en place de certains scientifiques.

Un haut responsable conservateur a déclaré au journal: “Je n’achète tout simplement pas cela dans quatre semaines, cela aura d’une manière ou d’une autre l’air complètement différent et les scientifiques diront:” ça va, vous craquez “.”

Certains experts pensent qu’il existe un «point idéal» pour lever les restrictions, car les infections sont plus faciles à gérer pendant les mois d’été.

Le professeur Neil Ferguson, qui fait partie du panel gouvernemental Spi-M de modélisateurs de maladies, a déclaré: «Certaines de nos modélisations suggèrent qu’il existe une sorte de zone idéale d’un retard modéré, essentiellement pour obtenir [more] adultes vaccinés avec deux doses.

“Si vous allez trop en automne… alors vous êtes dans une période de l’année où la transmission se produit plus facilement, et vous obtenez une deuxième ou une troisième vague potentiellement plus importante.”

James Ward, un mathématicien, a également parlé du “sweet spot” et a expliqué que la réouverture devrait être retardée mais pas trop longtemps.

Il a déclaré au Telegraph : « Si nous devons gérer une autre vague, l’été est probablement le meilleur moment pour le faire. Avec les écoles et les universités fermées, nous pouvons étaler les choses.

«Cela ne changera pas nécessairement beaucoup le nombre de personnes décédées ou le nombre de personnes qui se retrouvent à l’hôpital, mais cela écrase le pic.

« Si vous retardez la réouverture plus longtemps que cela – jusqu’en septembre, disons – vous commencez à alimenter une vague de sortie qui se produit en octobre et novembre lorsque la saisonnalité peut aggraver la situation.

«Le NHS est alors soumis à plus de pression et il y a un potentiel pour obtenir une vague hivernale assez désagréable. Si vous essayez de gérer un NHS ou même une économie, le pic compte.”