Nouvelles entités faîtières expliquées : Pourquoi l’Inde a retardé ses systèmes de paiement de détail

Par Trisha Shreyashi

Dans le but de stimuler le système de paiement de détail (‘RPS’), la Reserve Bank of India (‘RBI’) avait proposé la proposition de “New Umbrella Entities” (‘NUE’), similaire à Unified Payments Interface (UPI) . Alors que les NUE encouragent la participation privée, il est devenu pertinent de s’assurer que les données des consommateurs sont sécurisées. En outre, il est essentiel que les principes financiers durables soient suivis afin que la devise de l’écosystème des paiements de réduction des risques soit essentiellement réalisée. NUE est considéré comme un mécanisme alternatif au processeur phare de l’Inde, la National Payments Corporation of India (NPCI).

La licence NUE sera accordée par RBI conformément au pouvoir d’autorisation des opérations de paiement conféré en vertu de l’article 4 de la loi sur les systèmes de paiement et de règlement (‘PSSA’), 2007. En conséquence, RBI a annoncé un projet de cadre pour autoriser la NUE pan-indienne. pour les RPS. Il exige un minimum d’INR 300Cr. être maintenus en réserve à tout moment. Ces NUE doivent être dûment enregistrés en vertu de la Loi sur les sociétés de 2013. En outre, seules les entités détenues et contrôlées par des résidents indiens séjournant en Inde au cours de l’exercice précédent pendant plus de 182 jours, seront éligibles pour postuler en tant que promoteur/groupe de promoteurs. Cela indique l’intention de limiter le rôle des entités étrangères, tout en autorisant les investissements étrangers sous diktat. Il est également soumis aux normes de gouvernance d’entreprise et RBI se réserve le droit d’approuver/nommer des administrateurs au conseil.

Ces NUE seraient principalement responsables du développement de nouveaux systèmes de paiement, normes et technologies, mécanismes de compensation et de règlement, tout en surveillant, traitant et prévenant les risques et les fraudes pertinents. Cela diversifierait les options de paiement faciles en plus d’augmenter les volumes de transactions avec une formidable expansion du commerce électronique. Ainsi, NUE pourrait également jouer un rôle déterminant dans la promotion de l’inclusion financière et de la promotion de la fintech.

Cependant, l’autorisation NUE a été suspendue en raison de problèmes de stockage et de localisation des données, bien qu’elle ait été proposée dans le but de minimiser les risques de concentration dans RPS. Un comité de cinq membres sous la présidence de P. Vasudevan, directeur général en chef, RBI a été chargé d’examiner les demandes de licence, d’analyser l’impact macroéconomique et les risques de sécurité à la lumière du cadre proposé. Annoncé il y a environ une semaine, il formulera également des recommandations pour répondre aux préoccupations ainsi soulevées.

D’autres freins doivent également être pris en compte pour évaluer l’impact négatif éventuel sur l’écosystème bancaire. Par exemple : les coûts de capital, d’infrastructure, les exigences technologiques pour le déploiement des produits, la gestion et les opérations des règlements, l’augmentation des risques due aux problèmes de réconciliation et de sécurité, les coûts de liquidité pour soutenir la libre circulation des fonds par les clients, etc. Il semble également prudent d’examiner l’impact sur banques plus petites. Forcés de déployer des instruments de paiement supplémentaires sur le modèle d’une stratégie de prix zéro, ils finiraient par saigner davantage.

Les banques commerciales s’étaient opposées avec véhémence à la proposition NUE. Ils avaient plutôt exhorté à renforcer le NPCI national. Alors que l’idée de NUE est d’élargir le paysage concurrentiel de RPS, la question du transfert de données et de la sécurité impliquant des entités étrangères est en effet une objection de bonne foi. De plus, l’éventail d’événements qui se sont déroulés dans un passé récent fait qu’il est prudent de noter que les inquiétudes ne sont pas infondées. Par exemple : – Manquement de Mastercard, Amex & Diners Club à fournir des rapports d’audit certifiant le respect des normes indiennes en matière de règles de stockage des données.

Pour répondre aux préoccupations, RBI a annoncé des directives détaillées que toutes les entités impliquées dans les paiements et les règlements doivent obligatoirement suivre, afin de protéger et d’empêcher la violation ou l’utilisation abusive des détails du client dans leur base de données. Le projet de loi sur la protection des données personnelles (PDP), en cours d’examen devant la commission parlementaire mixte, pourrait changer la donne dans la construction d’un système robuste de stockage et de traitement des données. Pour le moment, l’Inde pourrait souscrire au règlement mondial sur la protection des données (RGPD) afin de trouver un équilibre entre les problèmes des consommateurs et les intérêts commerciaux, jusqu’à ce qu’un cadre de protection des données pertinent pour les fintech soit adopté.

