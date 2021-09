Nouvelles extraterrestres: un signal radio mystérieux provenant de l’intérieur de la Voie lactée déconcerte les experts | Sciences | Nouvelles

in

Décrit comme un blip radio, il a été capté par les capteurs d’un télescope sensible en Australie appelé l’Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP). L’ASKAP a capté des vagues 13 fois lors d’observations entre avril 2019 et août 2020. Mais il n’a pas réussi à se manifester lors des tentatives qui ont suivi afin de confirmer son existence à l’aide de radiotélescopes à travers le monde. Il signale près du centre de la Voie lactée et a laissé les scientifiques perplexes car l’empreinte du signal, ou la signature radio, ne correspond à aucun autre objet connu dans notre univers.

Des signaux radio ont déjà été détectés depuis l’espace, comme des sursauts radio rapides provenant de jeunes étoiles très éloignées de la galaxie.

Mais il est possible que ces signaux radio proviennent d’un objet que nous connaissons déjà.

Le fait qu’il s’agisse de signatures d’ondes radio vraiment inhabituelles les rend presque impossibles à expliquer.

Mais les experts disent qu’il est plus probable qu’il s’agisse d’un nouvel objet spatial inconnu que les extraterrestres.

Cet artefact mystérieux a reçu le nom ASKAP J173608.2-321635.

Ziteng Wang, qui a dirigé l’étude avec une équipe de recherche de l’Université de Sydney, a écrit dans l’article : « ASKAP J173608.2-321635 peut représenter une partie d’une nouvelle classe d’objets découverts grâce à des études d’imagerie radio. »

L’article le décrivait comme une “source radio variable hautement polarisée située près du Centre Galactique”.

Plus tôt en 2021, le signal est réapparu dans des observations faites à l’aide de télescopes en Australie et en Afrique du Sud.

L’origine de la source est encore inconnue et quelques candidats potentiels ont déjà été écartés.

LIRE LA SUITE: Les trous noirs de la Voie lactée pourraient avaler la Terre

Ils ont duré une milliseconde mais cela a choqué les chercheurs.

C’était une découverte majeure et la première fois qu’un sursaut radio rapide (FRB) était détecté aussi près de la Terre.

Il est venu à 30 000 années-lumière de notre Terre et cet événement a également eu lieu au plus profond de la Voie lactée.

La recherche pour l’article a été publiée dans la revue pré-imprimée Arxiv et a été acceptée pour publication dans The Astrophysical Journal.