Nouvelles fonctionnalités NBA 2K22 révélées, mais toutes ne sont pas incluses sur Switch

La semaine dernière, il a été révélé que NBA 2K22 se dirigerait vers Switch en septembre, apportant la série de basket-ball de 2K au système de Nintendo pour une autre année. Les nouvelles fonctionnalités de la prochaine version ont maintenant été détaillées, l’édition Switch du jeu étant décrite comme une version de «génération précédente» – comme vous pouvez vous y attendre, cela signifie que le jeu ne sera pas tout à fait le même sur toutes les plateformes.

Une révélation complète des fonctionnalités a été partagée dans le « Rapport sur le terrain » de 2K, avec l’une des sections les plus remarquables concernant les différents modes de jeu qui seront proposés. Comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessous, les tout nouveaux modes City, MyCAREER et MyNBA & MyWNBA sont malheureusement limités à la version “nouvelle génération” du jeu, qui est lancée sur les consoles PS5 et Xbox Series.

Gameplay – Les mouvements de jeu sur le terrain donneront aux joueurs plus de contrôle sur la façon dont ils marquent le ballon pour améliorer les mouvements offensifs et les combos et sur la façon dont ils contrent ces mouvements du côté défensif ; Saisons – À travers les expériences préférées des fans, Seasons permettra aux joueurs d’étendre et d’améliorer leurs ambitions de cerceau longtemps après le lancement du jeu avec plus de contenu, plus de récompenses et plus de façons de jouer ;

Mon équipe – Une expérience évoluée donne aux joueurs de MyTEAM plus de moyens de construire et de rivaliser avec leurs propres équipes de rêve. De nouveaux défis, récompenses et événements rendent chaque saison fraîche et unique ; Nouvelle ville* – La plus grande communauté de basket en ligne se refait une beauté. Entrez dans une toute nouvelle ville grouillante de vie, d’activité et d’interactivité ; Nouveau quartier – Sur les plateformes PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, les joueurs s’affronteront dans un tout nouveau quartier construit sur les ponts spacieux d’un voilier de croisière ; Ma carrière – La toute nouvelle City* et MyCAREER ne font qu’un dans une expérience narrative révolutionnaire sur les consoles PlayStation®5 et Xbox Series X|S ; MaNBA* & MaWNBA* – Construisez une franchise gagnante en vous assurant que le personnel est aussi solide que le cerclage. *PlayStation 5 ou Xbox Series X|S requis pour jouer à la version nouvelle génération de NBA 2K22.

Nous avons également quelques captures d’écran pour vous, mais gardez à l’esprit qu’elles ne sont pas spécifiquement représentatives de la version Switch :

Nous sommes repartis assez impressionnés dans notre examen de NBA 2K21, alors espérons que nous obtiendrons plus de la même chose cette fois-ci et que le manque de nouveaux modes est compensé par un excellent gameplay. Nous pourrons voir par nous-mêmes lors du lancement du jeu le 10 septembre.