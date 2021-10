Nouvelles frontières technologiques : nous ne sommes qu’à l’aube de l’ère de l’informatique de pointe, déclare Michael Dell, président-directeur général de Dell Technologies

Michel Dell

Lors du récent Dell Technologies Summit 2021, Michael Dell, président-directeur général de Dell Technologies, a souligné le fait que si nous regardons le monde entier, quel que soit le domaine dans lequel une entreprise opère, ils ont tous une chose en commun – et c’est un énorme quantité de données.

« La quantité de données dans le monde ne cesse d’augmenter, le temps qu’il faut pour que la quantité de données dans le monde double ne cesse de diminuer, car tout dans le monde devient intelligent et désormais connecté à la 5G et aux réseaux à faible latence. . L’intrigue de toute organisation est d’utiliser tout cela pour créer un avantage concurrentiel et créer le succès. Et cela nécessite de nouvelles capacités, de nouveaux outils, une nouvelle infrastructure », a déclaré Dell.

Selon lui, les logiciels ont joué un rôle clé dans l’accélération du rythme de l’innovation et de sa diffusion. À l’avenir, l’informatique distribuée telle que nous la connaissons aujourd’hui devrait devenir encore plus distribuée et l’entreprise a assumé le rôle de simplifier cela.

Étant à l’aube de l’ère de l’edge computing, avec la technologie devenant intelligente, il y a un risque de créer des complexités avec la création d’un nombre énorme de silos ; plus de données, plus d’emplacements, plus de cas d’utilisation. Pour limiter ces problèmes, Dell Technologies s’efforce d’intégrer et de rassembler des solutions avancées pour ses clients. On dit que les clients adoptent les solutions APEX de l’entreprise pour la simple raison qu’ils ne veulent pas être des intégrateurs de systèmes et veulent plutôt un fournisseur unique qui peut fournir toutes ces solutions. Ces services les aident à se concentrer davantage sur leurs données, leurs applications, ainsi qu’à se créer un avantage concurrentiel.

S’exprimant sur l’opportunité indienne pour Dell Technologies, Michael Dell a déclaré : « L’Inde a connu ici quelques décennies incroyables, en termes de croissance, et Dell a pu y participer de manière importante. C’est un pays très important pour Dell. Et cela dit, je pense que ce n’est encore qu’un début, et il y a un long, long chemin pour l’Inde à parcourir son chemin de numérisation, et nous sommes fiers d’en faire partie. »

Au cours de l’événement, Dell Technologies a également annoncé de nouveaux logiciels, solutions et services de télécommunications. Grâce à cela, la société vise à aider les fournisseurs de services de communication (CSP) à accélérer leurs déploiements de réseaux ouverts et natifs du cloud et à créer de nouvelles opportunités de revenus à la périphérie.

Parallèlement au lancement, Saurabh Tewari, directeur et chef de la technologie, Dell Technologies India a déclaré : « Avec le lancement de la 5G en Inde, les consommateurs anticipent les réseaux mobiles, qui prendront en charge les applications nécessitant des bandes passantes nettement plus élevées avec des latences beaucoup plus faibles. Les charges de travail réseau deviendront de plus en plus exigeantes et complexes, du cœur à la périphérie, sur tous les segments. »

Comprenant cela, Dell Technologies a introduit de nouvelles plateformes, solutions et services, pour accélérer les déploiements de réseaux hautement flexibles, ouverts et natifs du cloud. Ceux-ci créeront de nouveaux cas d’utilisation et des opportunités de revenus auparavant irréalisables à la périphérie. « Nos plates-formes Bare Metal Orchestration fourniront aux clients un moyen agile et rentable de déployer et de gérer une infrastructure de réseau ouverte, dans des paysages divers et difficiles. Ce sont des moments passionnants, car nous participons à la réinvention du paysage 5G en Inde, avec nos clients », a-t-il ajouté.

Le logiciel de télécommunications Bare Metal Orchestrator de la société offrirait l’étendue et l’échelle nécessaires pour automatiser le déploiement et la gestion des serveurs sur tous les sites afin de prendre en charge les déploiements ORAN et 5G. Grâce à cela, les CSP pourront découvrir, ainsi que les serveurs d’inventaire, déployer des logiciels, quel que soit leur emplacement sur le réseau.

Dennis Hoffman, vice-président senior et directeur général, Dell Technologies Telecom Systems Business, a déclaré : « Alors que la technologie des serveurs prolifère à travers des réseaux de télécommunications de plus en plus ouverts, l’industrie constate un besoin immédiat et croissant de gestion à distance du cycle de vie d’une structure de calcul hautement distribuée. Bare Metal Orchestrator offre aux fournisseurs de services de communication un moyen plus simple de déployer et de gérer une infrastructure réseau ouverte tout en économisant des coûts et du temps, leur permettant de se concentrer sur la fourniture de services nouveaux et différenciés à leurs clients.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.