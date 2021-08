Nouvelles fuites, prédictions et date d’annonce

Les prévisions PS Plus de septembre 2021 circulent sur le Web, mais de nouvelles fuites viennent de faire surface avant la date d’annonce de Sony.

Les abonnés ont encore jusqu’au 7 septembre pour réclamer gratuitement le pack Hunter’s Arena Legends, Plants vs. Zombies et Tennis World Tour 2. Hunter’s Arena est un autre jeu de bataille royale mais avec un accent rafraîchissant sur la mêlée, tandis que Plants vs. Zombies et le tennis sont assez explicites.

Bien que la programmation actuelle ne soit pas la meilleure, la sélection du mois prochain sera meilleure en supposant que la fuite la plus récente est vraie.

Quand les jeux PS Plus de septembre 2021 seront-ils annoncés ?

Aucune date d’annonce n’a été confirmée, mais il est possible que le prochain lot de jeux gratuits PS Plus soit dévoilé le 1er septembre.

Soit cela, soit ils pourraient être révélés le 31 août. Sony annonce généralement ses prochains cadeaux au cours de la dernière semaine du mois en cours un mercredi, mais ils ont parfois tiré le rideau de côté un mardi.

Nous savons que les nouvelles offres seront disponibles à partir du 7 septembre, alors assurez-vous de télécharger la sélection d’août de Tennis World Tour 2, Plants Vs. Zombies et Hunter’s Arena avant cela.

PS Plus fuites de septembre 2021

La fuite la plus récente suggère que les jeux gratuits PS Plus de septembre 2021 sont Overcooked All You Can Eat, Hitman 2 et Predator Hunting Grounds.

Ceci est une gracieuseté du site Web français Dealabs. Selon VGC, ce site a correctement révélé des titres dans le passé et la fuite aurait été téléchargée avec des preuves soumises et vérifiées par les modérateurs.

Bien que ce ne soit pas officiel jusqu’à ce que Sony fasse son annonce, la combinaison d’Overcooked, Hitman 2 et Predator serait décente. Hitman 2 est un chef-d’œuvre du jeu de l’année, tandis que Overcooked est un jeu de société assez amusant pour jouer avec des amis.

Predator Hunting Grounds est une expérience multijoueur assez moyenne, mais – sans frais supplémentaires – ce serait toujours une distraction agréable pendant quelques heures.

Prédictions

L’une de nos prédictions PS Plus de septembre 2021 pour PS5 était FIST: Forged In Shadow Torch.

C’est parce que les prochains jeux gratuits de Sony seront disponibles le 7 septembre, et c’est à ce moment-là que FIST devrait sortir. En outre, il faisait également partie de la PlayStation Indies Initiative en juillet 2020.

Il semble maintenant que Overcooked All You Can Eat sera l’offre PS5, ce qui est décevant pour tous ceux qui avaient espéré se lancer dans le jeu d’action metroidvania qui met en vedette des chats et des lapins parlants. Bien que cela aurait été une offre intéressante similaire à Oddworld Soulstorm, vous pourrez toujours acheter le jeu sur PlayStation ou Steam bien qu’aucun prix n’ait encore été indiqué.

